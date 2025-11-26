Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Напряжение в коалиции растет 2 453

Политика
Дата публикации: 26.11.2025
LETA
Изображение к статье: Напряжение в коалиции растет

Никто больше не берется прогнозировать, сколько еще просуществует нынешняя правящая коалиция, пишут общественные СМИ.

Напряжение увеличивается с каждым днем, и на этой неделе коалицию ждет новое испытание - три запроса оппозиции к министрам правящей коалиции, при этом каждый потенциально может перерасти в требование об отставке.

Однако, несмотря на политическую турбулентность, коалиционные партии заверяют, что на следующей неделе готовы принять государственный бюджет на будущий год. Как только бюджет будет утвержден, партии обещают определиться, способны ли продолжать совместную работу или же коалиция себя исчерпала.

В четверг, 27 ноября, в повестку заседания Сейма включены запросы оппозиционных депутатов к министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные"), министру экономики Виктору Валайнису (Союз зеленых и крестьян, СЗК) и министру финансов Арвилсу Ашераденсу ("Новое Единство"). На прошлой неделе запрос к министру сообщения перерос в требование об отставке, которой ему удалось избежать лишь с перевесом в несколько голосов, при этом отставку поддержали два депутата коалиционного СЗК.

Председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев в связи с этим заявил: это означает, что любой депутат коалиции может свободно голосовать по запросам. "Если вдруг состоится голосование о недоверии министру земледелия (представителю СЗК), мне трудно что-либо прогнозировать, так как очевидно, что правила игры, о которых мы договорились, то есть не поддерживать выражение недоверия, больше не действуют", - заявил Шуваев.

Читайте нас также:
#Сейм #партии #бюджет #коалиция #оппозиция #министры #голосование #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • QQ
    Qwerty Qwerty
    26-го ноября

    Когда уже эту кодлу разгонят ничего не сделано чтоб жить было легче и лучше

    6
    1
  • Е
    Ехидный
    26-го ноября

    в стране необъятная дырса , а у этих движуха не прекращается - отставки , запросы, обсуждения !!! они когда-нибудь делом займутся ???

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Депутат предупреждает: «По латгальским хуторам ходят нелегалы»
Изображение к статье: Котировка как морковка. Правительство хочет красиво вытянуть у населения кровные 12 млрд евро
Изображение к статье: «Многие соискатели убежища из очень экзотических стран региона и усматриваются злонамеренные действия» Эксклюзив!
Изображение к статье: В Сейме обсудили лишение гражданства Латвии и выдворение из страны нелояльных латвийцев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео