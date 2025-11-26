Напряжение увеличивается с каждым днем, и на этой неделе коалицию ждет новое испытание - три запроса оппозиции к министрам правящей коалиции, при этом каждый потенциально может перерасти в требование об отставке.

Однако, несмотря на политическую турбулентность, коалиционные партии заверяют, что на следующей неделе готовы принять государственный бюджет на будущий год. Как только бюджет будет утвержден, партии обещают определиться, способны ли продолжать совместную работу или же коалиция себя исчерпала.

В четверг, 27 ноября, в повестку заседания Сейма включены запросы оппозиционных депутатов к министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные"), министру экономики Виктору Валайнису (Союз зеленых и крестьян, СЗК) и министру финансов Арвилсу Ашераденсу ("Новое Единство"). На прошлой неделе запрос к министру сообщения перерос в требование об отставке, которой ему удалось избежать лишь с перевесом в несколько голосов, при этом отставку поддержали два депутата коалиционного СЗК.

Председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев в связи с этим заявил: это означает, что любой депутат коалиции может свободно голосовать по запросам. "Если вдруг состоится голосование о недоверии министру земледелия (представителю СЗК), мне трудно что-либо прогнозировать, так как очевидно, что правила игры, о которых мы договорились, то есть не поддерживать выражение недоверия, больше не действуют", - заявил Шуваев.