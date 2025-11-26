Baltijas balss logotype
По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня 3 616

Политика
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
ФОТО: LETA

По вопросу мирных переговоров для прекращения российского вторжения в Украину западные союзники «на одной волне», заявила в среду в интервью телеканалу TV3 премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое единство"), пишет LETA.

Комментируя состоявшиеся во вторник вечером переговоры партнёров коалиции доброй воли, латвийский политик отметила, что на этих переговорах ощущалось единое понимание, в том числе готовность США к полноценному участию в процессе.

По словам Силини, так называемый «утёкший» около недели назад мирный план не был тем, о чём США на самом деле хотели говорить с Украиной, а скорее представлял собой перечень интересов России.

На вопрос о том, могут ли и когда новые раунды переговоров привести к реальному миру, Силиня признала, что на данный момент это предсказать невозможно. Известно лишь то, что День благодарения, который в США отмечается в четверг, больше не рассматривается как возможная дата достижения окончательного соглашения. Во вторник также было отмечено, что глава РФ Владимир Путин по-прежнему не готов прекратить огонь.

В таких условиях, подчеркнула Силиня, важно «продвигаться вперёд с замороженными активами России», чтобы начать их использовать в интересах Украины. Также, по её мнению, необходимо продолжать работу над новыми пакетами санкций против России.

Как уже сообщалось, во вторник вечером партнёры коалиции доброй воли совместно с президентом Украины и государственным секретарём США обсуждали поддержку Украины и дальнейшую координацию действий.

В последние дни активно обсуждается предложенный США мирный план, первая версия которого в Европе была воспринята как крайне невыгодная для Украины и явно ориентированная на удовлетворение интересов России. В связи с этим политики региона работают над корректировкой предложенного плана.

Читайте нас также:
#США #Украина #санкции #мирные переговоры #Россия #Эвика Силиня #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • NB
    Nose Bose
    26-го ноября

    нашим политиканам лучше бы молчать. Хоть немного за умных сошли бы :)

    25
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го ноября

    Не знаю, на какой они "волне" и как скоро их отпустит, но европейским баранам недвусмысленно указали, где их место в стойле. Госсекретарь США Марко Рубио уже отказался встречаться с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас в Женеве на переговорах по Украине из-за ее некомпетентности, пишет журнал Responsible Statecraft.

    32
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го ноября

    Западных "союзников" оставили "за бортом" переговорного процесса. Как бессмысленных и лишних.

    24
    1
Читать все комментарии

