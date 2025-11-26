Война в Украине напоминает о важности развития технологий, особенно дронов, кибербезопасности, а также привлечения опыта гражданского сектора, заявила премьер-министр Эвика Силиня в среду на открытии конференции Германо-Нидерландского корпуса НАТО.

Она подчеркнула, что безопасность Латвии обеспечивается инвестициями в военную сферу, гражданскую оборону, управление кризисами и устойчивость общества. "Мы сознательно инвестируем в военную индустрию и инновации, укрепляя экономику Латвии", - заявила Силиня, добавив, что совместно с союзниками Латвия укрепляет безопасность всего региона.

Германо-Нидерландский корпус является одной из штаб-квартир Сил высокой готовности НАТО. Он способен в кратчайшие сроки взять на себя командование любой миссией численностью до 60 000 военнослужащих, включая сухопутные, морские и воздушные силы, готовые к быстрому развертыванию в любой точке мира. В дальнейшем под руководством Германии и Нидерландов будут находиться все подразделения сухопутных сил НАТО, размещённые в Латвии и Эстонии.