Гражданство сирийцу предоставляется по специальному закону, в обход обычной процедуры натурализации, исходя из индивидуальных обстоятельств Алисмаила, его интеграции в латвийское общество и других существенных соображений.

Алисмаил, родившийся в Сирии в 1992 году, в 2006 году вступил в брак с гражданкой Латвии. С 2010 года он постоянно проживает в Латвии, и семья воспитывает троих детей. В аннотации к законопроекту указано, что Алисмаил интегрировался в латвийское общество и ощущает свою принадлежность к нему.

В марте 2023 года Алисмаил обратился в Управление по делам гражданства и миграции (УГМ) с просьбой о получении латвийского гражданства в порядке натурализации. 8 июля 2024 года УГМ выдало ему гарантийную справку, в которой подтверждается, что после подачи документа о выходе из сирийского гражданства его включат в проект распоряжения Кабинета министров о приеме в гражданство.

С июля 2024 года Алисмаил неоднократно пытался отказаться от сирийского гражданства — как в Министерстве внутренних дел Сирии и подведомственных учреждениях, так и в различных посольствах Сирии. Все попытки оказались безуспешными, поскольку сирийские компетентные органы отказываются выдать разрешение на отказ от гражданства.

В своем заявлении в Комиссию Сейма по вопросам гражданства, миграции и общественной сплоченности Алисмаил указал, что отказ от сирийского гражданства невозможен по объективным причинам. Хотя сирийское законодательство допускает двойное гражданство, оно не предусматривает возможность добровольного отказа от гражданства, а также из-за сложной политической ситуации невозможно спрогнозировать, когда такая возможность может появиться.

Поддержку в получении латвийского гражданства Алисмаилу оказывает ООО "Innovative Travel Solutions", где он занимает должность регионального руководителя, координируя и контролируя работу более 200 сотрудников и обеспечивая стратегическое развитие компании.

Компания подчеркивает, что профессиональные знания Алисмаила, его трудовая этика и лояльность делают его значимым членом общества, и получение им латвийского гражданства принесет пользу Латвии.

Комиссия, рассмотрев представленные документы и выслушав кандидата на гражданство о его попытках отказаться от сирийского гражданства, а также о мотивации стать гражданином Латвии и планах на будущее, поручила УГМ провести проверку соответствия Алисмаила требованиям закона о гражданстве.

УГМ сообщило, что в распоряжении латвийских компетентных учреждений нет информации о наличии в отношении претендента ограничений, предусмотренных 11-й статьей закона о гражданстве. Вместе с тем УГМ указало, что Алисмаил имеет право подать заявление о приеме в гражданство в порядке натурализации, однако в данный момент не может получить документ о выходе из сирийского гражданства, как того требует закон.

Комиссия, учитывая все установленные факты и то обстоятельство, что Алисмаил по объективным и не зависящим от его воли причинам не может получить латвийское гражданство в порядке натурализации, а получение гражданства соответствует как целям закона о гражданстве, так и интересам общества, поддержала его прием в гражданство по специальному закону.

На заседании комиссии Алисмаил принес торжественную клятву на верность Латвийской Республике и подтвердил, что, как только появится юридическая возможность, он немедленно откажется от сирийского гражданства.