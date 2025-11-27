Институт сиротских судов устарел, и было бы лучше, если бы решения о будущем детей принимались в рамках судебной системы, сказала в интервью агентству LETA омбудсмен Карина Палкова, пишет LETA.

Она сообщила, что Бюро омбудсмена (правозащитника) получает очень много жалоб именно о нарушениях прав детей и о работе сиротских судов, поэтому качество работы сиротских судов в следующем году будет одной из приоритетных тем для омбудсмена.

Палкова рассказала, что в жалобах указывается на то, что сиротские суды не объективны, не независимы, что решения не являются обоснованными и качественными, что не учитывается мнение женщины-матери, не уделяется внимание вопросу отчуждения, что на сиротские суды можно повлиять и что они не вникают в суть проблемы.

«Я бы сказала, что институт сиротских судов как таковой устарел. Ни в одной другой европейской стране сиротские суды в том виде, в каком они существуют у нас, не существуют. Больше всего меня смущает то, что решения о будущем ребенка принимает учреждение, которое находится вне судебной системы и работу которого в значительной степени определяют понимание и приоритеты руководства самоуправлений и политиков», – сказала Палкова.

Она выразила мнение, что требования к работникам сиротских судов слишком низкие, и сейчас Сейм планирует еще больше их снизить – а именно не вводить систему сертификации работников сиротских судов и оставить профессиональную оценку в ведении каждого самоуправления.

Омбудсмен подчеркнула, что дела о правах детей всегда носят междисциплинарный характер и требуют как юридических знаний, так и понимания детской психологии, социальной защиты, профилактики насилия и управления кризисными ситуациями.

«В идеальном случае сиротские суды должны быть реорганизованы, а решения о будущем детей должны приниматься в рамках судебной системы людьми с соответствующим образованием, зрелостью и, конечно же, независимостью», – подчеркнула Палкова.

В настоящее время Сейм рассматривает поправки к Закону о сиротских судах, в которых предложено отказаться от Квалификационной комиссии сиротских судов и сертификации работников сиротских судов. Бюро омбудсмена подало предложения, в которых указывает, что существующий в самоуправлениях механизм оценки должностных лиц сиротских судов не заменяет цели, установленные для Квалификационной комиссии, и цели сертификации работников сиротских судов – оценку профессиональной деятельности и систему оценки содержания программ дальнейшего обучения и результатов их освоения. Поэтому Бюро омбудсмена призывает Сейм определить, какой механизм оценки профессиональной деятельности работников сиротских судов был бы наиболее соответствующим для защиты и обеспечения прав и интересов ребенка.

Также Бюро омбудсмена призывает установить в Законе о сиротских судах, что в сиротском суде не могут работать лица, которые ранее были отстранены от исполнения обязанностей опекуна из-за ненадлежащего их выполнения или лишены статуса приемной семьи, специализированной приемной семьи или гостевой семьи, поскольку обязанности не исполнялись в соответствии с интересами ребенка, а также поданы и другие предложения.