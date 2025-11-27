Обобщенная статистика по погибшим в ДТП в этом году жесткая, и при необходимости придется рассмотреть возможность введения более строгих наказаний, заявил в четверг на заседании Совета по безопасности дорожного движения (СБДД) его руководитель, министр сообщения Атис Швинка.

В этом году в авариях, включая вчерашнюю трагедию в Риге, когда автомобиль сбил пешехода, погибли 108 человек - таким образом, уже сейчас превышены все показатели прошлого года, отметил Швинка, открывая заседание.

"Эти данные жесткие и неумолимые, и мне кажется, что это наша общая ответственность - высшего политического руководства, всех институтов, руководства городов и общества в целом - определить, как мы можем действовать, чтобы свести к минимуму такие трагедии и повысить безопасность движения", - подчеркнул Швинка.

Министр считает, что при поиске решений необходимо действовать максимально комплексно. В настоящее время продолжается работа по улучшению дорожной инфраструктуры и сокращению так называемых "черных пунктов". Кроме того, ведется работа по цифровизации и внедрению радаров контроля средней скорости.

Одновременно предлагаются различные поправки к нормативным актам, чтобы все участники движения могли чувствовать себя в безопасности, и продолжаются кампании по информированию общества.

Несмотря на то, что министру ранее задавали вопросы об эффективности штрафов, Швинка не считает, что наказания станут единственным способом решения проблемы безопасности движения.

"О штрафах скажу так: если другие меры не дают результата, я буду поддерживать их повышение. Это необходимо для того, чтобы люди понимали - недопустимо нарушать правила один или второй раз. Общество должно быть ответственным за происходящее в целом", - отметил министр.

По необходимости при продвижении инициатив о более строгих наказаниях министру будет важно учесть мнение экспертов, институтов и неправительственных организаций.

Информация о безопасности дорожного движения за десять месяцев этого года, представленная на заседании совета заместителем начальника Главного управления полиции порядка, начальником управления реагирования Юрисом Янчевскисом, свидетельствует о том, что в этом году в авариях тяжелые ранения получили 259 человек, а в прошлом году - 279. Легкие ранения за десять месяцев этого года получили 3094 человека, а за аналогичный период прошлого года - 2974.

Самыми трагичными месяцами оказались январь и август, когда погибли 15 и 19 человек соответственно. В октябре количество погибших составило 11. Наименьшее число смертей зафиксировано в июне, что нетипично для других лет, учитывая, что июнь - праздничный месяц с длинными выходными, отметил Янчевскис.

Информация о статусе погибших в авариях свидетельствует, что больше всего погибших среди водителей легковых транспортных средств и пешеходов - 34 и 29. Рост наблюдается именно в категории пешеходов. Кроме того, в этом году трагически погибли два тракториста.

Информация о виде трагических ДТП свидетельствует, что по-прежнему преобладают столкновения транспортных средств и наезд на пешеходов.

Общее количество административных нарушений в сфере дорожного движения, кроме нарушений, зафиксированных фоторадарами, за десять месяцев текущего года составило 79 205, тогда как за аналогичный период прошлого года - 76 208. Большинство этих нарушений связано с несоблюдением скоростного режима. Зафиксирован значительный рост случаев использования мобильного телефона за рулем, и, по словам Янчевскиса, критически выросло число нарушений правил пользования ремнями безопасности - примерно на 900 случаев больше, чем в прошлом году.

Фоторадары, включая системы измерения средней скорости, а также нетрафарированный полицейский автомобиль с 360-градусной камерой в этом году зафиксировали в общей сложности 279 669 нарушений скоростного режима.

Количество задержанных пьяных водителей в текущем году сокращается: на данный момент зафиксировано 2914 случаев, тогда как в прошлом году их было 3420. При этом в этом году увеличилось число водителей, отказывающихся от проверки на опьянение.

В 522 зафиксированных в этом году авариях кто-то из водителей транспортных средств находился в состоянии опьянения. В прошлом году таких было 615.