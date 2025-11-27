«Их держит вместе только бюджет и то — не сильно держит», – так опытные политики в кулуарах говорят о ситуации в правящей коалиции.

Однако сама премьер-министр Эвика Силиня, ответственная за стабильность коалиции, вчера внезапно, после встречи с президентом, заявила, что коалиции, а стало быть и в правительстве, наметились признаки… сплочения!

Прокурор их рассудит

То ли главе правительства известно что-то, что не известно всем остальным, то ли она уже не контролирует ситуацию и не отслеживает публичные заявления, а главное — действия своих партнеров по власти!

Так свой вывод про признаки сплочения Силиня сделала всего спустя несколько часов после того, как министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные») в прямом эфире Латвийского ТВ обрушился с обвинениями в адрес партнеров в лице Союза зеленых и крестьян. По мнению Швинки и его однопартийцев, «зеленые крестьяне» пытаются действовать в духе 90-ых годов.

Глава минсообщений привел и примеры таких, в его понимании, действий а-ля 90-е: это попытка вывести из-под санкций две компании, это и требование списать долги Вентспилсского порта, это и сомнительная поддержка государством частного бизнеса по деревообработке. По последнему факту депутаты Сейма от «Прогрессивные» написали заявление в Генпрокуратуру, то есть фактически пожаловались на министра земледелия и по совместительству лидера Союза зеленых и крестьян Арманда Краузе. Как вы понимаете, данный шаг уж что «укрепит» коалиции и будет способствовать ее «сплочению».

Отметим, что в начале этой недели опять-таки в прямом эфире случилась и перебранка между Швинкой и Краузе. Поводом послужила опять-таки «история с деревообработчиками». Министр земледелия Армандс Краузе заявил, что это "вранье, поскольку мы помогали не частным компаниям, а отрасли – чтобы предотвратить банкротство компаний и массовое увольнение работников." А. Краузе пояснил, что речь не шла о выплатах из бюджета, а о снижении цен на продаже древесины путем аукциона госпредприятием "Латвияс валстс межи".

А. Швинка с этими доводами не согласился и обвинил министерство земледелия в том, что оно пытается действовать в духе 90-ых годов.

"Только человек, который не знает отрасль, может говорить такие глупости", – заключил А. Краузе. Он заявил, что бюджет-2026 будет принят, после чего начнутся консультации, чтобы понять, есть ли смысл еще сохранять нынешнее правительство.

Очевидно, что коалиция уже давно пошла вразнос, в кулуарах власти говорят о том, что правительство существует только на бумаге и дальше так жить нельзя.

Министра вызывают на ковер

Так или иначе, но бюджет-2026 на следующей неделе будет принят в любом случае. Вопрос лишь в том, какой именно бюджет будет принят — возможно, «внутренние бунтовщики», то бишь «зеленые крестьяне», поддержат ту или иную бюджетную поправку оппозиции.

А оппозиция «в ответ» поддержит какие-то принципиальные поправки Союза зеленых и крестьян. Например, о выделении средств на пассажирские перевозки в регионах. Кстати, когда этот материал готовился к печати, «на ковер» в сеймовскую фракцию был вызван министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое Единство») – как раз по вопросу о финансировании пассажирских перевозок и других приоритетных позиций Союза зеленых и крестьян.

В ожидании нового правительства?

Конечно, в политике случаются всякие чудеса и нельзя исключить, что после принятия бюджета-2026 «зеленые крестьяне» и «прогрессивные»… помирятся и правительство Силини продолжит свою работу. Однако сегодня в такой сценарий верится с трудом.

Прежде всего от такого брака по расчету с «прогрессивными» Союз зеленых и крестьян только теряет — популярность этого политического объединения стремительно снижается, «зеленые крестьяне» оказались явно в тени и «Нового Единства», и даже малочисленных «прогрессивных». Кроме того, «зеленые крестьяне» все еще не могут пережить то давление, которому они подверглись в связи со Стамбульской конвенцией.

По слухам, сейчас в кулуарах парламента уже идут негласные консультации о возможности создания новой правящей коалиции и стало быть — нового правительства. Если эти консультации ничем не закончатся, тогда… Силине повезло и ее правительство продолжит работу. Тем более, что до выборов остается уже всего 10 месяцев…

И три предложения оппозиции

Между тем, вчера комиссия по бюджету и финансам, точно в соответствии с графиком, завершила работу по подготовке в окончательном чтении проекта бюджета-2026. Депутаты поддержали аж три предложения оппозиции.

Так правящие парламентарии одобрили инициативу Нацобъединения о выделении дотации обществу Национальных воинов — на организацию памятных мероприятий по военной истории и патриотизму. Также одобрена поправка Нацобъединения о выделении дотаций союзу ливов. Депутаты благосклонно отнеслись и к предложению фракции «Стабильности!» выделить фонду Детской больницы средства на лечение и реабилитацию детей, страдающих аутизмом.

Обсуждение же бюджета на пленарном заседании планируется 3-го декабря, а если дебаты затянутся, что наверняка, то обсуждение бюджета плавно перейдет и на 4-е и, возможно, даже 5-е декабря.