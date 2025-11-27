Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тысяча евро за 1 метр велодорожки: в Риге делят деньги на инфраструктуру 9 2260

Политика
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тысяча евро за 1 метр велодорожки: в Риге делят деньги на инфраструктуру
ФОТО: LETA

Программа развития столицы должна проходить ежегодную актуализацию — депутатам самоуправления предлагается План действий и Инвестиционный план. Но на сей раз что-то пошло не так. И в протоколе, в графе «Результат голосования», появилось: «Отложен».

Все во имя двухколесного транспорта

Если судить по представленным документам, то на 2026 год рижанам должны были обеспечить «непрерывное и постепенное содействие развитию системы велосообщения, интегрируя ее в общую инфраструктуру городского транспорта, приоритетно улучшая безопасность велосообщения в центре города».

В будущем году должны быть «созданы соединения велоинфраструктуры в прямой близости местожительства населения, рабочих мест, публичных объектов, учебных заведений и самоуправления».

В частности, Центр должны были бы украсить такие проекты:

  • «Устройство велополос и благоустройство уличных перекрестков на улице Дзирнаву от улицы Тербатас до улицы Сколас»;

  • «Постройка велодорожки и восстановление покрытия на улице Вилхелмса Пурвитиса» (б. Тургенева);

  • «Разработка строительного проекта и строительство велоинфраструктуры на бульваре Аспазияс и бульваре Зигфрида Анны Мейеровицса»...

Здесь стоит отметить, что, наблюдая за опытом ул. Дзирнаву, можно засвидетельствовать — велоспедное дело требует жертв. Ибо в течение многих месяцев улица капитально перекапывается, и является закрытой для движения. Ваш автор с печалью узнал, что на 2026-й планируется таким образом «облагородить» и его улицу детства — Пернавас, хотя и только на участке от ул. Александра Чака до Кришьяна Барона. На повестке дня стоят также переустройство бульвара Райня, улиц Меркеля, Матиса, Виеталвас.

Впрочем, именно благодаря страсти отцов города к велоспорту, наконец, перестроят аварийный мост через канал Зунда, близ кампуса РТУ сделав его приемлемым как для пешеходов, так и для двухколесных друзей человека. И, да — велостоянки отныне будут обустраивать близ всех объектов самоуправления, у перекрестков, около остановок общественного транспорта.

Если же посмотреть, каким городским районам посчастливилось попасть на ремонт тротуаров, то вырисовывается, так сказать, рандомная картина. Т.е., никакой системы. Внезапно, Агенскалнс (ул. Кулдигас, Вилипа, Грегора) или Чиекуркалнс (ул. Джутас, Палму, Берзпилс). Можно предположить, что все эти «магистрали» – а по существу скромные переулки — известны только обитателям данных мест. Ни одной действительно крупной улицы, вдоль которой проложены ушатанные за десятилетия тротуары, в списках — нет.

Возьмутся за новые станции

В списке добрых дел до конца 2029 года, т.е. уже за горизонтом полномочий нынешнего состава Рижской Думы — преобразование городских железнодорожных станций. А именно — Золитуде, Депо, Агенскалнс, Вагонный парк, Даугмале, Яня варти, Засулаукс, Иманта, Торнякалнс, Чиекуркалнс, Югла. На все — про все выделяется 10 млн евро. Что-то маловато, по сравнению с уже возводимыми 6 «пунктами мобильности» – Саркандаугава, Шкиротава, Даудери, Болдерая, Зиемельблазма и Земитани, на которые ассигновано 33 447 742 евро.

Впрочем, пока что с новыми-старыми станциями речь ведется по «разработке документации строительных намерений».

Для сравнения — в устанавливаемые по новому дизайну остановки общественного транспорта, предполагается вложить до конца 2027 года — 4,5 млн евро. Передвигаться же таковой транспорт будет по «новым, независимым линиям» (BRT). Примером станет улица Дзелзавас на протяжении 5,3 км — от улицы Йоргя Земитана и аж до Юглас. К сведению непосвященных в урбанистические инновации — одна из главных улиц Пурвциемса теперь продлена после пересечения с Улброкас, и идет мимо оптовых складов и редких рощиц, которые, вероятно, вскоре займут очередные жилые проекты.

Лампочки Клейнбергса

Городское начальство вознамерилось провести до конца 2027 года переустройство системы фонарей Риги. Тем самым будет «создана безопасная городская среды, возрастет уровень безопасности жителей, улучшится криминогенная ситуация и уменьшится число дорожно-транспортных происшествий».

Где же пойдет подсветка? «Создается новое освещение на неосвещенных участках улиц в центрах окраин или функционально связанных с ними территориях».

Очень хорошо. Но вот сразу же в списках вижу: «Реконструкция инфраструктуры освещения T-434 Калькю 1». Однако, как многим рижанам с высшим образованием известно — по сему адресу располагается историческое здание Политеха. Которое уже пятилетку не используется для нужд РТУ, фактически пустуя (иногда снимают фильмы) и постепенно разрушаясь.

Еще один адрес, где будут менять фонари — Бривибас 75. Тоже что-то знакомое, верно? Тут у нас находится знаменитый театр «Дайлес», государственное ООО и вообще национальная гордость, на реконструкцию коего тратятся десятки миллионов евро из бюджета Министерства культуры. Ну и немного отщипнут из средств городских налогоплательщиков.

Не нашли общего языка

Элина Шарма, заведующая отделом планирования и проектирования Департамента внешней среды и мобильности, в настоящее время оценивает строящиеся в Риге 900 объектов.

Сюда входят как крохотные по столичным меркам инвестиции, вроде детской площадки в Вецмилгрависе (60 тыс евро), так и гигантские – как перестройка Вантового моста (86 млн евро).

– Это индикативные суммы, – заметил по этому вопросу директор Департамента Кристапс Каулиньш. Каждый год в процессе формирования бюджета столичное самоуправление будет их уточнять.

По словам директора, у города также заберут часть парковок – их выделят специально для транспорта общего пользования (каршеринга). Впрочем, не все потребует конкретных инвестиций, ибо часть дел можно решить в порядке обычной деятельности Департамента.

Один из оппозиционных депутатов обратил внимание на то, что Рижская Дума гораздо больше вложений осуществляет в электорально-близкие районы, как-то Агенскалнс, или Торнякалнс, чем, например, в Кенгарагс. Он, в частности, обратил внимание на отсутствие светофора у польской школы. «Этим занимается Управление организации движения», – ответила госпожа Шарма. По ее словам, слишком частые светофоры «тормозят движение». – Заседание пошло в деструктивном направлении, – вдруг объявила руководитель комитета Марта Котелло («Прогрессивные»). И… закрыла его!

Так что в процессе поставлена не точка — но многоточие. Правящим нужно будет налаживать свою машину голосования, которая явно дала сбой.

ЦЕНА ВОПРОСА

Расстояние между Вантовым и Железнодорожным мостами в Риге — чуть более 1 км. При этом строительство велодорожки между ними обойдется в 1 195 919,5 евро. Т.е., около 1000 евро за 1 м.

Читайте нас также:
#инвестиции #транспорт #инфраструктура #общественный транспорт
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
1
2
0
2
1
13

Оставить комментарий

(9)
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го ноября

    На самом деле всё просто: убедившись в вороватости аборигенов, ЕС даёт сейчас деньги только на велодорожки (этот край кормушки отодвинуть от наших правящих еще не успели). Поэтому надо успеть "освоить" чужие денежки. "В этом государстве из чиновников не ворую только я", сказал Александр Первый. А в Латвии такого и сказать некому...

    15
    2
  • А
    Андрей
    27-го ноября

    Редакция!!!! Когда ваш бот-сайт перестане съедать элементы форматирования текста - звёдочки (*), нумерацию в начале сроки (1), 2), 3), (4), и прочие попытки хоть как-то придать тексту читабельный вид???? ИЛИ вам поставили задачу, чтобы не только в статьях избегать user-friendly форматирования - даже табличные данные у вас сплошным перечислением в виде линейного текста, но и резать комментарии, чтобы было мало читаемо и убого?

    17
    1
  • А
    Андрей
    27-го ноября

    "Где же пойдет подсветка? «Создается новое освещение на неосвещенных участках улиц в центрах окраин или функционально связанных с ними территориях»." Да, видел я такое освещение, как раз где мост у Домины ревовируют. На остановке общественного транспорта, что сразу после съезда с моста, в сторону Пурчика, возде малой Maxima - стоят люди в тёмных одеждах, в тёмном месте. Их почти не видно из авто. Беда в том, что там и пешеходный переход рядом - тоже почти без света. Стрёмно!

    15
    1
  • А
    Андрей
    27-го ноября

    "уменьшится число дорожно-транспортных происшествий" А они там есть? Когда уже заявления будут подтверждаться СТАТИСТИКОЙ?

    1. динамика за посдледние 3-5 лет
    2. плановое сокращение (и за счёт чего конкретно и в какое время суток)
    3. статистика по факту - 1-2 года после изменений.
    4. Заседание, суд, взятие под стражу, если фактические показатели отклоняются от плана на более чем 20%

    Где же пойдет подсветка? «Создается новое освещение на неосвещенных участках улиц в центрах окраин или функционально связанных с ними территориях».

    14
    1
  • А
    Андрей
    27-го ноября

    За каршеринг ответите! В центре и так отобрали парковочные места. Например на Baznīcas - угол со Stabu на летнее время места отдали для площадок кафе, которые заполонили не только тротуары, но и часть дороги. Так вот на осень-зиму там за столиками на улице, понятно, никто лазанью не лопает. А места, между тем, простаивают, хотя могли бы приносить городу доход. И автовладельцам было бы где припарковаться, чтобы в то же кафе (но в помещении) попасть. А так - одни убытки!!! Но мало того - помните был скандал, что не убирают улицу на том же перекретке - но напротив Испанского то ли посольства, то ли ещё какой-то деятельсности. Испанский флаг висит. Там тоже - прямо на проезжей части обустроили курилку. ДЛЯ КОГО, блин? После скандала в СМИ - убрали. А вот терраса под кафе с опавшими листьями вокруг - гнила и зимой и осенью. В этом году то же самое. Только пару недель назад один раз убрались. И 2 недели снова листья падают и гниют. Было бы интерсно узнать - кто бенефициары этих кафе-ресторанов? Кстати, у одного из них вывешено меню только in-English! ГДЕ ЛИАНА ЛАНГА? ПОЧЕМУ ОНА МОЛЧИТ? Что, ей разве платят за мочание?

    13
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го ноября

    Дорвавшись до корыта власти хуторское ворьё наглеет на глазах.

    36
    1
  • Е
    Ехидный
    27-го ноября

    а зачем там велодорожка ??? маскимум один велосипед в день будет проежать !!!! а тысяча евриков за метр в итоге чудным образом превратится в десять !!!

    33
    2
  • A
    Aleks
    27-го ноября

    Мы далеки от Москвы,вещает власть ,но идёт по пути мэра Москвы Собянина,который несколько раз в год перекладывает плитку в Москве😂,что уже стало мэмом.. У нас Клейнберг пластает велодорожки ,что тоже уже стало мэмом. Чем Клейнберг отличается от Собянина..Абсолютно ничем.Просто у Клейнберга есть буква ,,С,,на конце фамилии ,что не делает его латышом..Об этом же Ланга говорила😀

    13
    11
  • A
    Aleks
    27-го ноября

    Как власть Риги хочет сделать её филиалом Амстердама ,забыв,по моему,что такое национальная идентичность и что есть свой путь.Ну не голландцы мы,не голландцы,да и город пенсионеров или Клейнберги строят велодорожки для молодого поколения мусульман?Так они уже на машинах рассекают в неимоверном количестве... Только ради денег,но есть же ещё множество вариантов.Дайте Клейнбергу почитать ,,Золотого теленка,,😀

    31
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Изображение к статье: «Россия сейчас легко могла бы оккупировать значительную часть Балтии...»
Изображение к статье: Сдаться без борьбы? Латвийских дзюдоистов заставляют бороться с российскими

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео