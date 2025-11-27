Программа развития столицы должна проходить ежегодную актуализацию — депутатам самоуправления предлагается План действий и Инвестиционный план. Но на сей раз что-то пошло не так. И в протоколе, в графе «Результат голосования», появилось: «Отложен».

Все во имя двухколесного транспорта

Если судить по представленным документам, то на 2026 год рижанам должны были обеспечить «непрерывное и постепенное содействие развитию системы велосообщения, интегрируя ее в общую инфраструктуру городского транспорта, приоритетно улучшая безопасность велосообщения в центре города».

В будущем году должны быть «созданы соединения велоинфраструктуры в прямой близости местожительства населения, рабочих мест, публичных объектов, учебных заведений и самоуправления».

В частности, Центр должны были бы украсить такие проекты:

«Устройство велополос и благоустройство уличных перекрестков на улице Дзирнаву от улицы Тербатас до улицы Сколас»;

«Постройка велодорожки и восстановление покрытия на улице Вилхелмса Пурвитиса» (б. Тургенева);

«Разработка строительного проекта и строительство велоинфраструктуры на бульваре Аспазияс и бульваре Зигфрида Анны Мейеровицса»...

Здесь стоит отметить, что, наблюдая за опытом ул. Дзирнаву, можно засвидетельствовать — велоспедное дело требует жертв. Ибо в течение многих месяцев улица капитально перекапывается, и является закрытой для движения. Ваш автор с печалью узнал, что на 2026-й планируется таким образом «облагородить» и его улицу детства — Пернавас, хотя и только на участке от ул. Александра Чака до Кришьяна Барона. На повестке дня стоят также переустройство бульвара Райня, улиц Меркеля, Матиса, Виеталвас.

Впрочем, именно благодаря страсти отцов города к велоспорту, наконец, перестроят аварийный мост через канал Зунда, близ кампуса РТУ сделав его приемлемым как для пешеходов, так и для двухколесных друзей человека. И, да — велостоянки отныне будут обустраивать близ всех объектов самоуправления, у перекрестков, около остановок общественного транспорта.

Если же посмотреть, каким городским районам посчастливилось попасть на ремонт тротуаров, то вырисовывается, так сказать, рандомная картина. Т.е., никакой системы. Внезапно, Агенскалнс (ул. Кулдигас, Вилипа, Грегора) или Чиекуркалнс (ул. Джутас, Палму, Берзпилс). Можно предположить, что все эти «магистрали» – а по существу скромные переулки — известны только обитателям данных мест. Ни одной действительно крупной улицы, вдоль которой проложены ушатанные за десятилетия тротуары, в списках — нет.

Возьмутся за новые станции

В списке добрых дел до конца 2029 года, т.е. уже за горизонтом полномочий нынешнего состава Рижской Думы — преобразование городских железнодорожных станций. А именно — Золитуде, Депо, Агенскалнс, Вагонный парк, Даугмале, Яня варти, Засулаукс, Иманта, Торнякалнс, Чиекуркалнс, Югла. На все — про все выделяется 10 млн евро. Что-то маловато, по сравнению с уже возводимыми 6 «пунктами мобильности» – Саркандаугава, Шкиротава, Даудери, Болдерая, Зиемельблазма и Земитани, на которые ассигновано 33 447 742 евро.

Впрочем, пока что с новыми-старыми станциями речь ведется по «разработке документации строительных намерений».

Для сравнения — в устанавливаемые по новому дизайну остановки общественного транспорта, предполагается вложить до конца 2027 года — 4,5 млн евро. Передвигаться же таковой транспорт будет по «новым, независимым линиям» (BRT). Примером станет улица Дзелзавас на протяжении 5,3 км — от улицы Йоргя Земитана и аж до Юглас. К сведению непосвященных в урбанистические инновации — одна из главных улиц Пурвциемса теперь продлена после пересечения с Улброкас, и идет мимо оптовых складов и редких рощиц, которые, вероятно, вскоре займут очередные жилые проекты.

Лампочки Клейнбергса

Городское начальство вознамерилось провести до конца 2027 года переустройство системы фонарей Риги. Тем самым будет «создана безопасная городская среды, возрастет уровень безопасности жителей, улучшится криминогенная ситуация и уменьшится число дорожно-транспортных происшествий».

Где же пойдет подсветка? «Создается новое освещение на неосвещенных участках улиц в центрах окраин или функционально связанных с ними территориях».

Очень хорошо. Но вот сразу же в списках вижу: «Реконструкция инфраструктуры освещения T-434 Калькю 1». Однако, как многим рижанам с высшим образованием известно — по сему адресу располагается историческое здание Политеха. Которое уже пятилетку не используется для нужд РТУ, фактически пустуя (иногда снимают фильмы) и постепенно разрушаясь.

Еще один адрес, где будут менять фонари — Бривибас 75. Тоже что-то знакомое, верно? Тут у нас находится знаменитый театр «Дайлес», государственное ООО и вообще национальная гордость, на реконструкцию коего тратятся десятки миллионов евро из бюджета Министерства культуры. Ну и немного отщипнут из средств городских налогоплательщиков.

Не нашли общего языка

Элина Шарма, заведующая отделом планирования и проектирования Департамента внешней среды и мобильности, в настоящее время оценивает строящиеся в Риге 900 объектов.

Сюда входят как крохотные по столичным меркам инвестиции, вроде детской площадки в Вецмилгрависе (60 тыс евро), так и гигантские – как перестройка Вантового моста (86 млн евро).

– Это индикативные суммы, – заметил по этому вопросу директор Департамента Кристапс Каулиньш. Каждый год в процессе формирования бюджета столичное самоуправление будет их уточнять.

По словам директора, у города также заберут часть парковок – их выделят специально для транспорта общего пользования (каршеринга). Впрочем, не все потребует конкретных инвестиций, ибо часть дел можно решить в порядке обычной деятельности Департамента.

Один из оппозиционных депутатов обратил внимание на то, что Рижская Дума гораздо больше вложений осуществляет в электорально-близкие районы, как-то Агенскалнс, или Торнякалнс, чем, например, в Кенгарагс. Он, в частности, обратил внимание на отсутствие светофора у польской школы. «Этим занимается Управление организации движения», – ответила госпожа Шарма. По ее словам, слишком частые светофоры «тормозят движение». – Заседание пошло в деструктивном направлении, – вдруг объявила руководитель комитета Марта Котелло («Прогрессивные»). И… закрыла его!

Так что в процессе поставлена не точка — но многоточие. Правящим нужно будет налаживать свою машину голосования, которая явно дала сбой.

ЦЕНА ВОПРОСА

Расстояние между Вантовым и Железнодорожным мостами в Риге — чуть более 1 км. При этом строительство велодорожки между ними обойдется в 1 195 919,5 евро. Т.е., около 1000 евро за 1 м.