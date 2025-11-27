Закон о защите животных в нынешнем виде недостаточно эффективен в случаях жестокого обращения: нередко вместо уголовного процесса применяется административный, а наказания оказываются чрезмерно мягкими, пишет Diena.

Чтобы изменить ситуацию, предложено внести поправки в гражданский закон, установив, что животное - это не имущество, а живое существо. Кроме того, рекомендуется пересмотреть нормы об эвтаназии животных, которые в настоящее время применяются к безнадзорным животным, попадающим в приюты.

Сейчас закон рассматривает животное как вещь, что фактически дает владельцу абсолютную власть над ним. По статистике, в 80% случаев насилие над животными совершают именно их хозяева.

"Закон должен идти в ногу со временем и определять, что животные - это не вещи, а живые, чувствующие существа, к которым необходимо относиться ответственно. Дискуссии о необходимости закрепить защиту животных в гражданском законе ведутся давно. Ранее общество не было готово к таким изменениям, но теперь это изменилось, что подтверждает общественная инициатива на платформе "Mana Balss", которую подписали более 35 000 жителей Латвии", - заявила представитель инициативы Марта Мацкевича на заседании парламентской комиссии по мандатам, этике и предложениям.

В Министерстве юстиции согласны, что в гражданском законе отсутствует юридически выверенное определение животных. Это важно, например, при разводе, взыскании долгов, болезни или смерти владельца, когда возникает вопрос о судьбе животных, оставшихся без опеки и не способных позаботиться о себе, подчеркнула парламентский секретарь Минюста Лаума Паэглькална. Она добавила, что вопрос комплексный: одного предложения в законе будет недостаточно - необходим пакет норм, регулирующих права и обязанности всех задействованных сторон. Среди рекомендаций - требование указывать при регистрации домашнего питомца, кому он будет передан в случае, если с хозяином что-то случится.

По мнению Минюста, разработку поправок следует поручить Министерству земледелия. В Минземледелия подчеркивают, что подход к вопросу должен быть взвешенным и конструктивным.

"Эта сфера очень сложная и часто конфликтная из-за различий в представлениях о том, что правильно. Поэтому компромиссный подход найти быстро не получится - потребуются детальные дискуссии. Нужно учитывать и финансовую сторону вопроса, особенно меры по ограничению неконтролируемого размножения животных", - отметил парламентский секретарь Нормунд Шмитс.

С его позицией согласна и директор департамента здоровья, разведения и защиты животных и продовольственной безопасности Минземледелия Антра Бриньке. По ее словам, впереди долгий путь - по крайней мере два-три года - в течение которого предстоит серьезно совершенствовать нормативное регулирование.