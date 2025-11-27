Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Животные — не вещи»: Латвия готовится к большому пересмотру закона о жестокости 0 170

Политика
Дата публикации: 27.11.2025
LETA
Изображение к статье: «Животные — не вещи»: Латвия готовится к большому пересмотру закона о жестокости

Закон о защите животных в нынешнем виде недостаточно эффективен в случаях жестокого обращения: нередко вместо уголовного процесса применяется административный, а наказания оказываются чрезмерно мягкими, пишет Diena.

Чтобы изменить ситуацию, предложено внести поправки в гражданский закон, установив, что животное - это не имущество, а живое существо. Кроме того, рекомендуется пересмотреть нормы об эвтаназии животных, которые в настоящее время применяются к безнадзорным животным, попадающим в приюты.

Сейчас закон рассматривает животное как вещь, что фактически дает владельцу абсолютную власть над ним. По статистике, в 80% случаев насилие над животными совершают именно их хозяева.

"Закон должен идти в ногу со временем и определять, что животные - это не вещи, а живые, чувствующие существа, к которым необходимо относиться ответственно. Дискуссии о необходимости закрепить защиту животных в гражданском законе ведутся давно. Ранее общество не было готово к таким изменениям, но теперь это изменилось, что подтверждает общественная инициатива на платформе "Mana Balss", которую подписали более 35 000 жителей Латвии", - заявила представитель инициативы Марта Мацкевича на заседании парламентской комиссии по мандатам, этике и предложениям.

В Министерстве юстиции согласны, что в гражданском законе отсутствует юридически выверенное определение животных. Это важно, например, при разводе, взыскании долгов, болезни или смерти владельца, когда возникает вопрос о судьбе животных, оставшихся без опеки и не способных позаботиться о себе, подчеркнула парламентский секретарь Минюста Лаума Паэглькална. Она добавила, что вопрос комплексный: одного предложения в законе будет недостаточно - необходим пакет норм, регулирующих права и обязанности всех задействованных сторон. Среди рекомендаций - требование указывать при регистрации домашнего питомца, кому он будет передан в случае, если с хозяином что-то случится.

По мнению Минюста, разработку поправок следует поручить Министерству земледелия. В Минземледелия подчеркивают, что подход к вопросу должен быть взвешенным и конструктивным.

"Эта сфера очень сложная и часто конфликтная из-за различий в представлениях о том, что правильно. Поэтому компромиссный подход найти быстро не получится - потребуются детальные дискуссии. Нужно учитывать и финансовую сторону вопроса, особенно меры по ограничению неконтролируемого размножения животных", - отметил парламентский секретарь Нормунд Шмитс.

С его позицией согласна и директор департамента здоровья, разведения и защиты животных и продовольственной безопасности Минземледелия Антра Бриньке. По ее словам, впереди долгий путь - по крайней мере два-три года - в течение которого предстоит серьезно совершенствовать нормативное регулирование.

Читайте нас также:
#животные #Латвия #министерство юстиции #защита животных
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Изображение к статье: «Россия сейчас легко могла бы оккупировать значительную часть Балтии...»
Изображение к статье: Сдаться без борьбы? Латвийских дзюдоистов заставляют бороться с российскими

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео