«Мы выступаем за снос ненужных железнодорожных путей» - латышские националисты 7 1110

Политика
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Мы выступаем за снос ненужных железнодорожных путей» - латышские националисты
ФОТО: Unsplash.com

Новая националистическая партия Austošā saule: "Россия не изменила свою империалистическую сущность".

Новая националистическая партия Austošā saule присоединилась к тем политическим силам, которые требуют разобрать рельсы на российском направлении:

"Латвия и Балтия находятся в геополитически важной точке, где инфраструктура имеет не только экономическое, но и политическое и стратегическое значение. Россия не изменила свою империалистическую сущность, и повторение событий 1940 года может быть лишь вопросом совпадения времени и геополитических условий - Россию не могут сдерживать ни санкции, ни международное осуждение, а примирения она воспринимает как возможность готовиться к новой войне. Политическая партия «восходящее Солнце для Латвии» внимательно следит за публичной дискуссией по вопросам безопасности Латвии и не может не заметить, что многие латвийские политики уже надеются на «улучшение отношений» с Россией, которое включало бы в себя наращивание экономической зависимости от государства-агрессора, а также - ослабление планов обороны страны.

Наша позиция четко изложена в нашей партийной программе, в том числе: — Мы выступаем за (пункт 109) снос ненужных железнодорожных путей на российской границе, сохраняя только необходимые для движения внутреннего и западного направления ". Цель - помешать российской логистике в случае военного конфликта. Доводы оппонентов об утраченной транзитной прибыли забывают, что история доказала, что торги с Россией ведут к кровавым трагедиям, не оправдывающим краткосрочных экономических выгод.

На эту необходимость указывают и рекомендации аналитиков наших военных союзников.

Годами латвийскому правительству поступали предупреждения и рекомендации по вопросам безопасности, которые не были учтены - в том числе вопрос о соединении рельсов с Россией. Считаем, что эта халатность - опасная игра, ставка которой - безопасность и будущее нашей страны."

#мнения #Латвия #безопасность #геополитика #национализм #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го ноября

    Пусть наши нациоАналы сперва мох из черепных коробок своих выскре.бут.

    6
    1
  • Д
    Дед
    29-го ноября

    Я же говорил, начнут с памятников и разрушат все. Дикари. В пасталах к свободе!

    12
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го ноября

    И я за снос, но при условии, что разбор начнут с Центрального вокзала в направлении Даугавпилса и Резекне.

    20
    2
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Мы наш мы новый мир построим вопрос только когда и за что, ломать не строить, после нас хоть потоп

    24
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    28-го ноября

    Ну зачем себе заранее портит.В 1940 они приехали не на электричке.

    17
    2
  • 010725
    010725
    Vairis Arlauskas
    29-го ноября

    Зато потом, как приехали, электричек здесь понастроили и катаются на них. Обидно.

    7
    1
  • 010725
    010725
    Vairis Arlauskas
    29-го ноября

    Идея разрушения инфраструктурных объектов - классический пример разрухи в головах вообще и аборигенного мышления в даннлм конкретном случае. Дикарь с берега Слоновой Шпроты не понимает почему дорога - железная и хочет сломать.

    14
    1
Читать все комментарии

