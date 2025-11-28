Новая националистическая партия Austošā saule присоединилась к тем политическим силам, которые требуют разобрать рельсы на российском направлении:

"Латвия и Балтия находятся в геополитически важной точке, где инфраструктура имеет не только экономическое, но и политическое и стратегическое значение. Россия не изменила свою империалистическую сущность, и повторение событий 1940 года может быть лишь вопросом совпадения времени и геополитических условий - Россию не могут сдерживать ни санкции, ни международное осуждение, а примирения она воспринимает как возможность готовиться к новой войне. Политическая партия «восходящее Солнце для Латвии» внимательно следит за публичной дискуссией по вопросам безопасности Латвии и не может не заметить, что многие латвийские политики уже надеются на «улучшение отношений» с Россией, которое включало бы в себя наращивание экономической зависимости от государства-агрессора, а также - ослабление планов обороны страны.

Наша позиция четко изложена в нашей партийной программе, в том числе: — Мы выступаем за (пункт 109) снос ненужных железнодорожных путей на российской границе, сохраняя только необходимые для движения внутреннего и западного направления ". Цель - помешать российской логистике в случае военного конфликта. Доводы оппонентов об утраченной транзитной прибыли забывают, что история доказала, что торги с Россией ведут к кровавым трагедиям, не оправдывающим краткосрочных экономических выгод.

На эту необходимость указывают и рекомендации аналитиков наших военных союзников.

Годами латвийскому правительству поступали предупреждения и рекомендации по вопросам безопасности, которые не были учтены - в том числе вопрос о соединении рельсов с Россией. Считаем, что эта халатность - опасная игра, ставка которой - безопасность и будущее нашей страны."