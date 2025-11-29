Baltijas balss logotype
Язык общения с учениками, отчет главы МИДа и прозрачность бюджета. Что обсудит Сейм?

Политика
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Вопреки ожиданиям, очень спорную "языковую статью" существенно не поменяли.

Вопреки ожиданиям, очень спорную "языковую статью" существенно не поменяли.

Напомним, что пару недель назад длительные дискуссии в парламенте вызвали поданные ко второму чтению поправки в Закон об образовании, которые запрещали учителям и в общении между собой, и с учениками, использовать иной язык, кроме государственного. Референт по этому законопроекту Антонина Ненашева ("Прогрессивные") обещала на этапе третьего чтения данную поправку видоизменить. Однако пока никаких предложений по принципиальному изменению поправки не поступило. Более того, минобраз предложил дополнить законопроект пунктом о том, что руководитель учебного заведения несет ответственность за соблюдение этой языковой статьи в законе.

В свою очередь, сеймовские юристы предложили принять такую редакцию "языковой статьи":

"Совершенствовать свое владение языком речи и государственным языком, своими действиями не вызывать сомнений в значимости государственного языка, а также, если только нормативными актами не предусматривается иное, при исполнении должностных обязанностей (в том числе во взаимосвязи и общении с обучаемыми лицами) использовать государственный язык;».

Эти и другие предложения сеймовская комиссия по образованию рассмотрит в ближайший вторник, 2-го декабря.

В этот же день совместное заседание проведут депутаты комиссий - по иностранным и по европейским делам. Они заслушают отчет главы МИДа Байбы Браже об итогах деятельности МИДа в этом году и планах на будущее.

Комиссия по бюджету и финансам обсудит планирование бюджета и прозрачность бюджетных расходов.

На среду заседания комиссий не предусмотрены, поскольку депутаты начнут обсуждение бюджета-2026 в окончательном чтении.А когда закончат обсуждение - неизвестно! Возможно, только в пятницу или даже в субботу.

Читайте нас также:
#образование #МИД #депутаты #бюджет #парламент #дискуссии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
1
0
0
1
1

Оставить комментарий

