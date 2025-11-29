На улице Малиенас еще в 2018 году были обустроены специальные карманы, чтобы жители не парковались в забитых транспортом дворах, а вдоль улицы.

Сейчас вдруг оказалось, что знаки запрета парковки стражи порядка стали относить и к этим специальным карманам. И оставлять штрафные горчичники.

Департамент внешней среды и мобильности, который эти карманы заказывал, проекты согласовывал, с подобным подходом не согласен. Но штрафы на лобовые стекла наклеивает не департамент.

Единого понимания по данному вопросу пока у муниципальных структур нет. Окружной суд постановил, что знаки запрета парковки распространяются и на парковочные карманы.

Департамент поспешил запрещающие знаки снять. Хотя они были установлены у выступающих в сторону проезжей части деревьев, фонарных столбов, там действительно парковаться не надо, это мешает движению на узкой улице Малиенас, для того 8 лет тому назад знаки и поставили. И две с половиной пятилетки никому и в голову не приходило, что специальные парковочные карманы определят как место, где запрещено парковаться.

Что будет зимой, предвидеть сложно, потому как знаки сняли, но если у выступающих в сторону проезжей части фонарных столбов начнут парковать автомобили, то там сможет «протиснуться» только один автобус, разъехаться они не смогут.

Можно, конечно, каждый столб «украсить» запрещающим знаком с табличкой зоны действия «5 метров», но будет ли это целесообразным? Напоминает латинскую поговорку «Fiat iustitia, et pereat mundus» - «Пусть погибнет мир, но восторжествует закон». Штрафы, которые успели наложить, остались в силе.