Знаки исчезают в полночь: пока службы Рижской думы спорят, рижане платят штрафы

Политика
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Знаки исчезают в полночь: пока службы Рижской думы спорят, рижане платят штрафы

На улице Малиенас еще в 2018 году были обустроены специальные карманы, чтобы жители не парковались в забитых транспортом дворах, а вдоль улицы.

Сейчас вдруг оказалось, что знаки запрета парковки стражи порядка стали относить и к этим специальным карманам. И оставлять штрафные горчичники.

Департамент внешней среды и мобильности, который эти карманы заказывал, проекты согласовывал, с подобным подходом не согласен. Но штрафы на лобовые стекла наклеивает не департамент.

Единого понимания по данному вопросу пока у муниципальных структур нет. Окружной суд постановил, что знаки запрета парковки распространяются и на парковочные карманы.

Департамент поспешил запрещающие знаки снять. Хотя они были установлены у выступающих в сторону проезжей части деревьев, фонарных столбов, там действительно парковаться не надо, это мешает движению на узкой улице Малиенас, для того 8 лет тому назад знаки и поставили. И две с половиной пятилетки никому и в голову не приходило, что специальные парковочные карманы определят как место, где запрещено парковаться.

Что будет зимой, предвидеть сложно, потому как знаки сняли, но если у выступающих в сторону проезжей части фонарных столбов начнут парковать автомобили, то там сможет «протиснуться» только один автобус, разъехаться они не смогут.

Можно, конечно, каждый столб «украсить» запрещающим знаком с табличкой зоны действия «5 метров», но будет ли это целесообразным? Напоминает латинскую поговорку «Fiat iustitia, et pereat mundus» - «Пусть погибнет мир, но восторжествует закон». Штрафы, которые успели наложить, остались в силе.


#транспорт #рижская дума #штрафы #автомобили #стоянка
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    29-го ноября

    Пока люди не завалят суды по поводу и без повода, кина в этой стране не будет! Чиновники и государство должно понять, что штрафы не способ зарабатывание денег. Каждый суд стоит для государства тысячи, а от этого штраф больше не становится и за административные суды платить не нужно. Через это прошла вся Европа, потому там никому в голову не придет зарабатывать на штрафах.

    9
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Дед
    29-го ноября

    "Кино" в этой стране может быть только в одном единственном случае. Но я уверяю вас, что ни народ, ни заваленные жалобами суды к этой теме не имеют ни какого отношения ! ))))

    3
    1
  • JL
    Janina LV
    29-го ноября

    Можно же поставить знаки и дополнительный знак, в какую сторону запрещается парковка. Таким образом чтобы карманы не были в зоне действия знака.

    7
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Janina LV
    29-го ноября

    Так для этого думать надо! А в Рижской думе к этому процессу мало кто приспособлен.

    6
    1
Читать все комментарии

