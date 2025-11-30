Чтобы залатать дыры в спортивном бюджете, Министерство образования и науки (IZM) намерено в срочном порядке продать здание Латвийского спортивного музея в Старой Риге, сообщает Латвийское телевидение.

Руководство музея узнало об этом шаге лишь в последний момент, и сейчас остаётся неясным ни будущее уникального собрания стоимостью 1,5 млн евро, ни возможные новые помещения. Тем временем Латвийское телевидение выяснило, что Рижская еврейская религиозная община не скрывает интереса к покупке объекта.

Латвийский спортивный музей располагается в здании на улице Алксная, 9 в Старой Риге почти с момента своего основания в 1990 году. Сначала помещения арендовали, но в 1997 году государство приобрело недвижимость специально для нужд Спортивного музея. Этим нуждам был подчинён и последующий ремонт.

Среди самых ценных реликвий музея — коллекция серебряных трофеев легендарного скорохода Яниса Далиньша, которая 50 лет была закопана в земле под курятником. После обнаружения коллекцию отреставрировали. В музее хранятся первые сани скелетониста Мартина Дукурса, обувь баскетбольной легенды Ульяны Семёновой и многие другие спортивные экспонаты.

В качестве потенциальных помещений для музея министерство называет стадион «Даугавa». Предложение об отчуждении здания музея для дальнейшей продажи Министерство образования и науки внесло между первым и вторым чтением государственного бюджета. Правительство и бюджетно-финансовая комиссия Сейма это поддержали. Срочность объясняют необходимостью найти дополнительные средства.

«Сейчас спортивная отрасль ясно указала, что эти средства будут необходимы в 2026 году. Понимая, что это здание может быть самое ценное из тех, что у нас есть, мы решили включить его в бюджет этого года как объект отчуждения», — сказал парламентский секретарь Минобразования Давис Мартиньш Дауговиетис («Новое Единство»).

Кадастровая стоимость здания составляет около 300 000 евро. Дауговиетис надеется, что продажа здания может принести не менее 500 000 евро.

Все объяснения Министерства образования путаные и не основаны на конкретных расчётах, утверждает Латвийское телевидение.

Еврейская община уже заинтересовалась зданием

В подвальном этаже здания расположена кухня, которую содержит Рижская еврейская религиозная община. При покупке здания общине были предоставлены права аренды до 2027 года. Два года назад министерство обратилось против общины, требуя признать этот пункт договора недействительным, выселить общину и взыскать 23 000 евро ущерба.

«Я помню, что ещё во времена работы в Минобразования был юридический вопрос, потому что длительное время помещения использовались за сравнительно небольшую плату. Это был юридический казус, что делать дальше», — вспоминает бывшая министр образования и науки, ныне председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Анда Чакша («Новое Единство»).

Вице-президент Еврейской общины Латвии Дмитрий Крупников объясняет свою позицию так: «30 лет назад Рижская еврейская религиозная община отчуждала здание, которое перешло Министерству образования, и этому процессу сопутствовали определённые условия. За это здание была получена компенсация и деньгами, и имуществом. Сейчас министерство оспаривает один из элементов сделки. На наш взгляд, может быть два варианта: либо вся сделка признаётся недействительной, либо все признают всё».

Еврейская община Латвии заинтересована в этом здании, подтверждает Крупников. «Готовы ли мы принять здание, если оно перейдёт нам в собственность в результате мирового соглашения? Да, мы его возьмём. Хотим ли мы купить его на аукционе? Когда будет аукцион, тогда и посмотрим», — сказал Крупников.