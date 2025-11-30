Как отметила сегодня вечером передача Nekā personīga на ТВ-3, хотя западные лидеры обещали прислушиваться впредь к мнению стран Балтии по России, в реальности этого не происходит. Это в беседе с журналистами передачи признал и посол ЛР в отставке, лектор Гинтс Егерманис: "Еще у нас в начале года была надежда, что мы за какими-то столами. Но похоже, что те, кто еще что-то может в Европе это большие страны – Германия, Франция Великобритания, в отдельных форматах Италия. Но маленькие страны находятся где-то в тени, на заднем плане. Мы воспринимаем фон и пытаемся продвигать разговор, чтобы как можно меньше Украина пострадала в этом процессе, но если Европу игнорируют, то, конечно, за балтийцев в Вашингтоне в этот момент никто не переживает.

В этом первом сезоне каждый эпизод в принципе идет по одному сценарию. Американцы с россиянами о чем-то хотят договориться. Европейцы узнают об этом в какой-то момент, есть протесты, есть дипломатия, есть звонки, есть гольфы, Европа возвращается за стол, но ни Трамп, ни Россия так толком не считаются. В этой ситуации в ближайшем будущем ничего хорошего я не вижу."