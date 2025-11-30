Baltijas balss logotype
«За балтийцев в Вашингтоне никто не переживает» 3 2655

Политика
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «За балтийцев в Вашингтоне никто не переживает»

Эксперт полон пессимизма по поводу влияния Европы на мирный план, инициированный Трампом.

Как отметила сегодня вечером передача Nekā personīga на ТВ-3, хотя западные лидеры обещали прислушиваться впредь к мнению стран Балтии по России, в реальности этого не происходит. Это в беседе с журналистами передачи признал и посол ЛР в отставке, лектор Гинтс Егерманис: "Еще у нас в начале года была надежда, что мы за какими-то столами. Но похоже, что те, кто еще что-то может в Европе это большие страны – Германия, Франция Великобритания, в отдельных форматах Италия. Но маленькие страны находятся где-то в тени, на заднем плане. Мы воспринимаем фон и пытаемся продвигать разговор, чтобы как можно меньше Украина пострадала в этом процессе, но если Европу игнорируют, то, конечно, за балтийцев в Вашингтоне в этот момент никто не переживает.

В этом первом сезоне каждый эпизод в принципе идет по одному сценарию. Американцы с россиянами о чем-то хотят договориться. Европейцы узнают об этом в какой-то момент, есть протесты, есть дипломатия, есть звонки, есть гольфы, Европа возвращается за стол, но ни Трамп, ни Россия так толком не считаются. В этой ситуации в ближайшем будущем ничего хорошего я не вижу."

#мнения #Европа #дипломатия #журналистика #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го декабря

    Но маленькие страны находятся где-то в тени, на заднем плане. -- 95% населения Америки вообще не знает, что такая Балтия и тем более Латвия существуют. Вот те, кто за столами сидят, может быть и знают, но сути дела это изменить никак не может.

    26
    2
  • 010725
    010725
    30-го ноября

    Наше дело - сторона, но мы понимаем, как человнк с фиолетовой бабочкой становится послом при Ринкевече. Однако, поскольку эта собачья свадьба за наш счет, хотелось бы, чтобы он изучил историю дипломатии за какой-нибудь смешной срок, лет за двести. Узнал бы много нового для себя. И да, "за наш счет" - это не про деньги, уже речь идет о жизнях очень многих тысяч людей.

    37
    1
  • Д
    Дед
    30-го ноября

    Никогда балтийские страны не были за столом, они были возле будки и брехали по команде. Не будет хорошо для кого, для нацистов у власти, разворовывающих страну? Не очень, я переживаю за них.

    67
    3
Читать все комментарии

