30-е юбилейное расследование. Зачем оно? 1 614

Политика
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: 30-е юбилейное расследование. Зачем оно?
ФОТО: Unsplash

Можно ли навести порядок в миграционной политике без парламентского расследования?

Как уже сообщалось, в Сейме создана за последние пару недель уже вторая следственная комиссия - на сей раз по анализу причин массовой иммиграции в Латвию граждан третьих стран.

Сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ депутат Сейма от партии "Прогрессивные" Каспарс Бришкенс усомнился в целесообразности создания такой комиссии, поскольку все вопросы и проблемы в миграционной политике депутаты могли, при желании, обсудить и на комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, и в комиссии по нацбезопасности. По мнению Бришкенса, Нацобъединение инициировало создание такой комиссии лишь с одной целью - в преддверие выборов наростить политический капитал.

С этим доводом не согласился инициатор парламентского расследования Янис Домбрава (Нацобъединение), который полагает, что в миграционной политике могут быть и нарушения закона. Выявить эти преступления обычная комиссия Сейма не в состоянии, парламентская же следственная комиссия имеет право привлечь к своему расследованию прокурора. Депутат обратил внимание, что в настоящий момент в Латвии временные и постоянные виды на жительство получили аж 105 тысяч граждан третьих стран и это очень внушительная цифра!

Удасться ли парламентской следственной комиссии чего-то изменить в миграционной политике - например, ужесточить правила выдачи учебных виз (временных видов на жительство), о чем мечтают политики Нацобъединения - увидим. Между тем, данная парламентская следственная комиссия стала 30-ой со времени восстановления независимости. Примечательно, что большинство парламентских следственных комиссий создавалось для расследования проблем... в банковском секторе и в связи с банкротством или ликвидацией тех или иных банков!

Читайте нас также:
#выборы #гражданство #Сейм #Латвия #прокурор #парламент #нацбезопасность
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
(1)
  • A
    Aleks
    1-го декабря

    В итоге комиссия вышла на тех людей,которые в мире всем известны и засунула свои языки в любимое место президента.

    7
    2

