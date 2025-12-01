Baltijas balss logotype
Президент Латвии не хочет, чтобы в Украине война закончилась любой ценой 5 3881

Политика
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Президент Латвии не хочет, чтобы в Украине война закончилась любой ценой

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что каждый как в Украине, так и в Латвии хотел бы, чтобы война закончилась как можно скорее. Однако, сказал президент, это не должен быть мир любой ценой. По его словам, в таком случае это будет лишь передышка и возможность продолжить боевые действия

«Пока я довольно осторожно отношусь к таким перспективам, но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Дипломатическая активность сейчас очень динамична», — сказал Ринкевичс.

Он указал, что руководители внешней политики Латвии едины во мнении, что должны соблюдаться три принципа:

Первый — территориальная целостность Украины должна быть сохранена, иначе агрессор будет вознагражден.

Второй принцип — Украина сохранит суверенитет, то есть Россия не должна иметь право вето в отношении членства Украины в ЕС или НАТО.

Третий аспект — вопросы безопасности, например, численность украинской армии.

Ринкевич отметил, что хотя текст нынешнего варианта наступления мира засекречен, однако он знает, что в нем есть существенные улучшения. Президент также знает, Россия верит в победу на поле боя. Тут Ринкевич на всякий случай сказал, что сам он не верит в такую победу России.

Говоря об усилиях США по достижению мира в Украине, президент ЛР признал, что США хотят двигаться вперёд, но «дьявол в деталях». По его мнению, если один из трёх названных элементов исчезает, возникает сомнение, будет ли мир в Украине устойчивым и не приведёт ли впоследствии к ещё большим проблемам.

Ринкевич заявил , что Европе нужно и дальше снабжать Украину оружием, а также думать о поддержке украинской экономики. Президент напомнил, что страны Балтии твердо выступают за конфискацию замороженных российских активов. При этом в ЕС нет единодушия по этому вопросу, однако это огромная сумма, которой можно покрыть многие потребности Украины.

#президент #оружие #Украина #Латвия #Европа #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • AE
    Alex Evi
    1-го декабря

    Сладкая парочка хорошо смотрится прямо как Дон Кихот и Санчо , только в современной версии Клоун и Пид...ст !!!

    38
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го декабря

    И ведь находят же общий язык, такие на первый взгляд разные люди - наркоман и человек с нетрадиционной ориентацией!

    101
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    1-го декабря

    Тут вопрос - кто из них наркоман, а кто пед.ераст? Моджет оба больны и тем, и другим?

    42
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Не сомневаюсь, что в Кремле уже месяц по ночам не спят - всё ждут, когда же президент Латвии выскажет свои ценные предложения, обязательные к исполнению. Он еще один пункт не озвучил - все договаривающиеся стороны обязаны выучить латышский язык! Без латышского языка - никакого мира!

    169
    3
  • A
    Aleks
    1-го декабря

    Вот по плану Зельца и Ринкевича война должна начаться раньше,чем через 100 лет,поэтому они хотят оставить Украину в том виде ,в каком есть,хорошо вооружить ,даже предлагают ,чтобы она обладала ядерным оружием и снова запустить процесс лет через 10,ведь такие деньжища лет 70-80 будут проходить мимо носа и и придется придумывать новые схемы,а их не будет причин засекречивать. Печалька у наркомана и у того,у кого ,,давно это было,,,хотя что печалиться Зельке,если он уже миллиардер...😀

    70
    2
Читать все комментарии

Видео