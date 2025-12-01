Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что каждый как в Украине, так и в Латвии хотел бы, чтобы война закончилась как можно скорее. Однако, сказал президент, это не должен быть мир любой ценой. По его словам, в таком случае это будет лишь передышка и возможность продолжить боевые действия

«Пока я довольно осторожно отношусь к таким перспективам, но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Дипломатическая активность сейчас очень динамична», — сказал Ринкевичс.

Он указал, что руководители внешней политики Латвии едины во мнении, что должны соблюдаться три принципа:

Первый — территориальная целостность Украины должна быть сохранена, иначе агрессор будет вознагражден.

Второй принцип — Украина сохранит суверенитет, то есть Россия не должна иметь право вето в отношении членства Украины в ЕС или НАТО.

Третий аспект — вопросы безопасности, например, численность украинской армии.

Ринкевич отметил, что хотя текст нынешнего варианта наступления мира засекречен, однако он знает, что в нем есть существенные улучшения. Президент также знает, Россия верит в победу на поле боя. Тут Ринкевич на всякий случай сказал, что сам он не верит в такую победу России.

Говоря об усилиях США по достижению мира в Украине, президент ЛР признал, что США хотят двигаться вперёд, но «дьявол в деталях». По его мнению, если один из трёх названных элементов исчезает, возникает сомнение, будет ли мир в Украине устойчивым и не приведёт ли впоследствии к ещё большим проблемам.

Ринкевич заявил , что Европе нужно и дальше снабжать Украину оружием, а также думать о поддержке украинской экономики. Президент напомнил, что страны Балтии твердо выступают за конфискацию замороженных российских активов. При этом в ЕС нет единодушия по этому вопросу, однако это огромная сумма, которой можно покрыть многие потребности Украины.