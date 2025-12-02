Baltijas balss logotype
«Дело Росликова»: будет суд! 2 915

Политика
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Дело Росликова»: будет суд!

Лидеру партии "Стабильности!" Алексею Росликову предъявили обвинение.

Как уже сообщалось, Служба госбезопасности завершила расследование уголовного дела по подозрению депутата Рижской думы Алексея Росликова в разжигании межнациональной розни.

И вот уже сегодня прокурор Рижской окружной прокуратуры предъявил Росликову обвинение. Поскольку политик свою вину не признал, то впереди - судебный процесс. По словам Росликова, дело планируется передать в суд уже до конца этого года, а первое заседание суда может состояться в апреле.

#суд #рижская дума #прокуратура #Росликов #политика
(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Всех читателей ВВ с праздником! В этот день, ровно 35 лет назад, некий г-н Горбуновс подписал от имени Латвии Резолюцию о национальном равноправии. так что сегодня у нас "День звиздабола". Сарказма поздравляю отдельно - с его профессиональным праздником...

  • Д
    Дед
    2-го декабря

    Так он ни чего не разжигал. Они напомнил, что в Латвии 40% русских. Он ни кого ни к чему не призывал. Присудить можно только жест, но жест правильный и к разжиганию розни не относится.

