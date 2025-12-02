Как уже сообщалось, Служба госбезопасности завершила расследование уголовного дела по подозрению депутата Рижской думы Алексея Росликова в разжигании межнациональной розни.

И вот уже сегодня прокурор Рижской окружной прокуратуры предъявил Росликову обвинение. Поскольку политик свою вину не признал, то впереди - судебный процесс. По словам Росликова, дело планируется передать в суд уже до конца этого года, а первое заседание суда может состояться в апреле.