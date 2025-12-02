Baltijas balss logotype
Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро 1 661

Политика
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
ФОТО: LETA

Европейская комиссия срочно разрабатывает юридическое решение, призванное развеять опасения Бельгии по поводу использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита, сообщает Politico.

Бельгия опасается, что механизм санкций, на основании которых 140 миллиардов евро российских активов в настоящее время заморожены на территории ЕС, может быть в какой-то момент не продлен – например, путем вето Венгрии или Словакии.

В таком случае Бельгия, на территории которой находится большинство замороженных российских активов, будет вынуждена немедленно вернуть эти средства России – включая те, которые были использованы для займа Украине.

Чтобы устранить этот риск, Еврокомиссия хочет воспользоваться положением статьи 122 Договора о ЕС, которое позволяет правительствам принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами в отношении мер, соответствующих экономической ситуации".

Еврокомиссия хочет интерпретировать это так, что для решения о замораживании санкций будет достаточно квалифицированного большинства, а не единогласного решения, что лишит Венгрию потенциального права вето.

Один из дипломатов ЕС, который общался с Politico, сказал, что эта стратегия является способом "обеспечить поддержку Бельгии".

По данным Politico, европейские юристы также считают, что статья 122 Договора о ЕС может использоваться и для изменения срока продления санкций с шести месяцев до трех лет.

Окончательное юридическое предложение должно быть представлено в среду, сказали собеседники Politico.

#Украина #санкции #дипломатия #Бельгия #Европейская комиссия #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го декабря

    Да будет очень просто:Россия отдаст эти деньги Трампу ..Не велика потеря,если до этого платили Байдену по миллиарду в день в течении многих лет за то,что было разрешено грабить Россию,ее ресурсы и народ... И все...

    1
    8

