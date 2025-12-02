Бельгия опасается, что механизм санкций, на основании которых 140 миллиардов евро российских активов в настоящее время заморожены на территории ЕС, может быть в какой-то момент не продлен – например, путем вето Венгрии или Словакии.

В таком случае Бельгия, на территории которой находится большинство замороженных российских активов, будет вынуждена немедленно вернуть эти средства России – включая те, которые были использованы для займа Украине.

Чтобы устранить этот риск, Еврокомиссия хочет воспользоваться положением статьи 122 Договора о ЕС, которое позволяет правительствам принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами в отношении мер, соответствующих экономической ситуации".

Еврокомиссия хочет интерпретировать это так, что для решения о замораживании санкций будет достаточно квалифицированного большинства, а не единогласного решения, что лишит Венгрию потенциального права вето.

Один из дипломатов ЕС, который общался с Politico, сказал, что эта стратегия является способом "обеспечить поддержку Бельгии".

По данным Politico, европейские юристы также считают, что статья 122 Договора о ЕС может использоваться и для изменения срока продления санкций с шести месяцев до трех лет.

Окончательное юридическое предложение должно быть представлено в среду, сказали собеседники Politico.