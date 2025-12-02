Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто заплатил за Праздника песни и танца? Самоуправления раскрыли реальные расходы — суммы впечатляют 6 1315

Политика
Дата публикации: 02.12.2025
LETA
Изображение к статье: Кто заплатил за Праздника песни и танца? Самоуправления раскрыли реальные расходы — суммы впечатляют
ФОТО: LETA

Вклад самоуправлений в финансирование Праздника песни и танца школьников почти столь же велик, как и вклад государства, пишут общественные СМИ.

В основном расходы самоуправлений связаны с обеспечением транспорта и затратами на костюмы участников.

Эти данные были обнародованы на конференции Латвийского союза самоуправлений (ЛСС), на которой оценивались итоги школьного праздника и обсуждалась подготовка к Празднику песни и танца в 2028 году. Проведенный ЛСС опрос показал, что для участия коллективов в Празднике песни и танца самоуправления в этом году израсходовали не менее 6-8 млн евро, хотя, как отметила советник ЛСС по вопросам образования и культуры Инара Дундуре, некоторые расходы сложно учесть, поэтому реальная сумма может быть значительно больше.

Затраты самоуправлений на транспорт составили около 2,5 млн евро, на костюмы участников было израсходовано 1,4 млн евро, или четверть всех затрат. Значительная сумма - около 700 000 евро - потребовалась для оплаты труда педагогов, медиков и других работников. Е

сли рассматривать расходы отдельных самоуправлений, то больше всего потратила Рига - свыше 1 млн евро. Далее следуют Лиепая - 300 000 евро, Огрский и Сигулдский края - около 270 000 евро каждый. Меньше всего потратил Валкский край - примерно 13 000 евро.

"Не будем недооценивать участие самоуправлений. В нашем случае, например, сама неделя Праздника песни и год подготовки, то есть весь этот процесс, обошелся примерно в 150-200 тыс. евро", - сказала Латвийскому радио председатель комитета ЛСС по образованию и культуре, председатель Кулдигской краевой думы Инесе Асташевска.

Она отметила, что в условиях экономии выделять такое финансирование нелегко, однако самоуправления готовы и далее участвовать в поддержке школьных и самодеятельных художественных коллективов и в организации праздников.

Читайте нас также:
#образование #культура #финансирование #праздник песни и танца #самоуправления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
1
0
5

Оставить комментарий

(6)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    2-го декабря

    1000 певцов плю на каждую тысячу по 4 родственника зрителей, кому это еще интересно

    8
    0
  • Е
    Ехидный
    2-го декабря

    to MrFGJCNJK видимо мы разное советское время жили - и колбаса в магазинах , и мяса завались !!! ты наверно "Кубанские казаки" перескзываешь !!!

    1
    4
  • Е
    Ехидный
    2-го декабря

    в разгар лета нало на полях вкалывать , а латвийские крестьяне пляшут и поют !!! потом удивляются - чего так хреново живем !!!

    9
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ехидный
    2-го декабря

    Ну так и в советское время на Праздниках песни и танца и пели и плясали, зато потом в магазинах была колбаса. Особенно много было говяжьего мяса, ибо мясокомбинаты не успевали перерабатывать на сосиски и сардельки.

    5
    2
  • Д
    Дед
    2-го декабря

    Я и не представляю, сколько государственных денег, а иначе наших налогов было напилено на этом сабантуе! Это же какая свобода, ради святого, привлечь своих друзей и напилить бабосов- проверять же никто не будет, прокуратура и менты и налоговая, тоже свои. Думаю там каждый чих стоил тысячи евро, а сами даже резервное питание не обеспечили, хотя уверен в смете было.

    25
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го декабря

    однако самоуправления готовы и далее участвовать -- Однако, а что им ещё остаётся делать? В противном случае это будет саботаж!

    26
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ринкевич надеется, что до конца недели Сейм примет бюджет на следующий год
Изображение к статье: «Дело Росликова»: будет суд!
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Изображение к статье: Почему лишь семь самоуправлений решились участвовать в программе арендного жилья для специалистов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео