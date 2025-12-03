Во время парламентских дебатов по сопровождающим бюджет законопроектам оппозиционные депутаты подчеркнули, что страна "живет в долг", а бюджет недостаточно прозрачен.

Депутаты во время дебатов подчеркнули, что в следующем году и в последующие годы необходимо работать над тем, чтобы не наращивать государственный долг, так как повышение долговой нагрузки может привести к ситуации, когда в момент реальной необходимости привлечь заем будет невозможно.

Выступающие также подчеркнули, что экономика Латвии не позволяет заимствования в том объеме, в каком их делают другие страны. В качестве примера была приведена Греция, чьи туристические возможности обеспечивают значительный вклад в государственный бюджет.

Янис Домбрава (Национальное объединение) заявил, что занимать можно только для того, чтобы вкладывать средства в развитие экономики и укрепление обороны.

Еще один оппозиционер упрекнул депутатов коалиции в том, что они сами нарушили свои прежние обязательства, одним из которых было не увеличивать госдолг.

До 15:00 депутаты Сейма приняли около 25 из 47 законопроектов, сопровождающих бюджет будущего года.

На заседании по бюджету по решению депутатов сокращено время дебатов: первому выступлению можно посвятить три минуты, а во второй раз на выступление отводится всего одна минута. Общий установленный регламентом Сейма порядок предусматривает, что в ходе дебатов по предложениям в первый раз депутат может высказываться пять минут, а во второй раз - две минуты.

Политики пообещали, что рассмотрение бюджета ночью в парламенте не состоится, чтобы общество, неправительственные организации и СМИ могли следить за процессом. Планируется, что рассмотрение бюджета во втором чтении продлится до 21:00, а если потребуется дополнительное время, работа будет продолжена с 9:00 в четверг.