Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к девяти законам, которые с 2027 года предусматривают постепенные изменения в действующем регулировании системы пенсий по выслуге лет, пишет LETA.

Изменения необходимы для обеспечения справедливой, равной по отношению к остальным членам общества и финансово устойчивой системы пенсий по выслуге лет. Законопроекты связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и среднесрочной бюджетной рамкой на следующие три года.

Перед голосованием депутат оппозиции Линда Лиепиня (ЛПМ) отметила, что не возражает против необходимости изменений в системе выслуги лет, но выступает против способа, каким эти изменения принимаются — в срочном порядке и без обсуждения.

В окончательном чтении приняты поправки к закону «О пенсиях за выслугу лет для сотрудников системы Министерства внутренних дел со специальными званиями», закону о военной выслуге, закону о служебной деятельности сотрудников учреждений системы МВД и Управления мест заключения со специальными званиями, закону о пенсиях за выслугу лет для дипломатов, закону о пенсиях за выслугу лет для сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, закону о пенсиях за выслугу лет для работников Службы неотложной медицинской помощи, участвующих в обеспечении экстренной медицинской помощи, закону о пенсиях за выслугу лет для артистов государственных и муниципальных профессиональных оркестров, хоров, концертных организаций, театров и цирков, а также о пособии артистам балета за творческую деятельность, закону о пенсиях за выслугу лет для сотрудников государственных органов безопасности и закону о военной службе.

Предусмотрено, что изменения не затронут тех, кто на момент вступления поправок в силу уже получает пенсию за выслугу лет или будет иметь на нее право в соответствии с действующими нормативными актами (при наличии соответствующего возраста и стажа, даже если лицо продолжает трудовые отношения).

"В настоящее время пенсии за выслугу лет назначаются в зависимости от того, сколько человек проработал на определенной должности или в профессии и сколько ему лет. Однако правила в разных отраслях различаются — у каждой свои особые условия. Это создало неравенство между профессиями: для одних условия назначения пенсий проще, для других — сложнее. Также различается порядок расчета. Кроме того, эти условия не пересматриваются с учетом изменений на рынке труда и в отраслях, а для государственного бюджета это становится все более дорогостоящим", — ранее заявляла председатель бюджетной комиссии Анда Чакша.

Поправки предусматривают постепенное изменение системы, которая затронет тех работников, которые до сих пор могли выходить на пенсию раньше общего пенсионного возраста, в том числе военных, сотрудников системы МВД, пограничников, пожарных и других. В дальнейшем пенсия за выслугу лет будет предоставляться только тем, чья работа связана с повышенным риском, угрозой здоровью или жизни, например, пожарным и спасателям.

Изменения инициированы с целью уменьшения различий между получателями пенсий за выслугу лет и остальным обществом, создавая более справедливую общую систему. Их планируется реализовать с 2027 года, постепенно вводя единые принципы и прозрачную модель финансирования. При этом будет сохранена социальная защита для тех, чья работа связана с особым риском или обеспечением общественной безопасности.

Поправки также предусматривают в течение пяти лет поэтапное увеличение необходимого выслуги стажа и возраста на шесть месяцев каждый год, а также исключение из расчета пенсии последних двух месяцев. В отношении лиц, у которых на 1 января 2027 года будет накоплен стаж менее 10 лет, будет изменена формула расчета пенсии за выслугу лет. В этом случае она будет рассчитываться, исходя из полученного вознаграждения за последние 10 календарных лет, заканчивающихся за два месяца до увольнения со службы.

Также предусмотрено снижение минимального и максимального размера пенсий за выслугу лет на 10–20%, выравнивая их между различными службами, в том числе на 5%, если лицо увольняется или освобождается от должности.

Из списка профессий, имеющих право на пенсию за выслугу лет, предполагается исключить прокуроров и судей, для которых будет предусмотрена специальная пенсия, а также дипломатов. Изменения затронут также артистов балета, цирка и хоров, актёров театра кукол, оркестровых музыкантов, солистов, вокалистов, театральных актёров — для этих профессий будут предусмотрены меры поддержки, включая переквалификацию в другие специальности.

Согласно планируемым изменениям, пенсии за выслугу лет больше не будут предоставляться для тех должностей и профессий, в которых выполнение трудовых обязанностей не связано с регулярной угрозой здоровью или жизни, включая лиц, выполняющих вспомогательные функции.

Планируется, что в стаж выслуги можно будет включать время, отработанное в частном секторе, но не более 20% от общего стажа. Пенсия за выслугу лет будет выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста. После этого выплаты прекратятся, и человек будет получать обычную пенсию по возрасту, рассчитанную на основе его социальных взносов.

Изменения в системе выслуги лет также предложены из-за стремительного роста фискальной нагрузки на пенсионную систему. Согласно пояснительным запискам к законопроектам, ожидается, что через пять лет государственные расходы на эти пенсии превысят 200 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Сейм сегодня в окончательном чтении приступил к рассмотрению бюджета на следующий год и сопутствующих законопроектов.

Доходы консолидированного госбюджета на следующий год планируются в размере 16,1 миллиарда евро, расходы — 17,9 миллиарда евро. Рост экономики в этом году прогнозируется на уровне 1,1%, в следующем году — на 2,1%, а в последующие годы — до 2,2%.

Оценивая предложения министерств к бюджету, правительство установило, что целевые дотации самоуправлениям в следующем году составят 674,543 миллиона евро вместо 676,286 миллиона евро, предусмотренных в первом чтении.

Между первым и вторым чтением в Сейме правительство поддержало выделение дополнительных ресурсов на сумму 22,3 миллиона евро для бюджета 2026 года. Средства найдены за счёт сокращения расходов на управление государственным долгом на 10 миллионов евро, а также за счёт пересмотра ожидаемых дивидендных поступлений от АО Latvijas valsts meži в размере 12,3 миллиона евро.

Наиболее значительное дополнительное финансирование предусмотрено для перепроектирования проекта Rail Baltica — 8 миллионов евро, ещё 1,4 миллиона евро выделено на оценку реализации проекта Rail Baltica в Латвии.

На поддержку сельских семейных врачей предусмотрено 4,8 миллиона евро. Ещё 1,8 миллиона направлено на поддержку пострадавших от насилия, а один миллион евро — на сохранение сакрального наследия.

На реализацию программ и конкурсов проектов Государственного фонда культурного капитала дополнительно предусмотрено 402 908 евро. Дополнительные средства правительство выделило также Министерству образования и науки для поддержки педагогов, а также Министерству здравоохранения — на создание пункта неотложной медицинской помощи в волости Индра — 349 536 евро.