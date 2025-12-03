Baltijas balss logotype
С сентября следующего года будет ликвидирован Совет по высшему образованию 2 556

Политика
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: С сентября следующего года будет ликвидирован Совет по высшему образованию

Сейм в среду принял поправки к Закону об образовании и Закону о профессиональном образовании, которые в целях экономии предусматривают ликвидацию Совета по высшему образованию (СВО) с сентября следующего года, пишет LETA.

Министерство образования и науки (МОН) обосновало своё предложение тем, что основные функции СВО утратят актуальность с введением институциональной модели финансирования. Функции совета могут быть переданы Комиссии по качеству обучения, Совету по развитию человеческого капитала, Латвийскому научному совету и самим вузам.

Предполагается, что ликвидация СВО позволит сэкономить 131 706 евро в год.

Председатель СВО Андрис Тейкманис, а также организации, входящие в состав совета, ранее скептически оценивали возможную пользу от его ликвидации.

Ранее Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН / LIZDA) назвал предложенные поправки поспешными, указав, что стороны, участвующие в обмене мнениями, ещё не достигли единого видения в отношении ликвидации СВО и передачи его функций.

Так же как и другие организации, входящие в состав совета, ЛПРОН выразил поддержку пересмотру функций СВО с целью устранения дублирующих действий и усиления роли совета в развитии высшего образования, а не его ликвидации. Профсоюз подчеркнул значимость сотрудничества партнёров СВО, указав, что в его состав входят представители различных учреждений, что помогает решать актуальные вопросы высшего образования.

#образование #Латвия #финансирование #высшее образование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    3-го декабря

    Совет по развитию человеческого капитала - что это ????? у нас столько комиссий и советов , что деньги на их содержание просто как пысесосом высасывает !!!!!чего уж там кокетничать и придумывать никому не нужные организашки - жрали бы деньги просто так !!!!

    2
    2
  • П
    Процион
    3-го декабря

    «ликвидация СВО позволит сэкономить 131 706 евро». Которые немедленно будут переданы канадским воякам за их самоотверженную защиту Латвии в кабаках и борделях. А красотка Силиня поспешит доложить об этом своего заокеанского папеньку, и тот в качестве награды поцелует Силиню в круглую попку.

    6
    0

