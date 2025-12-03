Сейм в среду принял поправки к Закону об образовании и Закону о профессиональном образовании, которые в целях экономии предусматривают ликвидацию Совета по высшему образованию (СВО) с сентября следующего года, пишет LETA.

Министерство образования и науки (МОН) обосновало своё предложение тем, что основные функции СВО утратят актуальность с введением институциональной модели финансирования. Функции совета могут быть переданы Комиссии по качеству обучения, Совету по развитию человеческого капитала, Латвийскому научному совету и самим вузам.

Предполагается, что ликвидация СВО позволит сэкономить 131 706 евро в год.

Председатель СВО Андрис Тейкманис, а также организации, входящие в состав совета, ранее скептически оценивали возможную пользу от его ликвидации.

Ранее Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН / LIZDA) назвал предложенные поправки поспешными, указав, что стороны, участвующие в обмене мнениями, ещё не достигли единого видения в отношении ликвидации СВО и передачи его функций.

Так же как и другие организации, входящие в состав совета, ЛПРОН выразил поддержку пересмотру функций СВО с целью устранения дублирующих действий и усиления роли совета в развитии высшего образования, а не его ликвидации. Профсоюз подчеркнул значимость сотрудничества партнёров СВО, указав, что в его состав входят представители различных учреждений, что помогает решать актуальные вопросы высшего образования.