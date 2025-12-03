Сегодня вечером в рамках рассмотрения бюджетного пакета депутаты вступили в полемику по "демократическому" предложению лишить льготной ставки НДС в размере 5% газеты, журналы, издающиеся на русском языке, а также книги на русском языке и подписные (за плату) электронные публикации на русском языке.

В законопроекте предлагается к этим изданиям применить ставку 21%, то есть со следующего года ставка НДС на русскую литературу и периодику повысится аж на 16 процентов! Ряд оппозиционных депутатов внесли свои поправки, фактически отменяющие подобную дискриминацию. Парламентарии с трибуны Сейма призвали не делить бизнес по языку, и уж тем более не смешивать язык с налогами.

В том же духе выступил еще один депутат, который указал, что из-за желания якобы заработать на повышенной ставке НДС 1 миллион евро не стоит раскалывать общество! Его однопартиец высказал предположение, что и Конституционный суд может не одобрить подобную налоговую дискриминацию на языковой почве.

Однако большинство парламентариев придерживалось иной позиции и отклонило попытки помешать "наказать" русские газеты и книги повышенным налогом. Таким образом, если и президент подпишет этот законопроект, что наверняка, с 1-го января следующего года на русские издания и литературу ставка НДС будет 21%.