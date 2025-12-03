Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сейм поддержал повышение НДС на прессу и книги, издающиеся на русском языке 5 710

Политика
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Попытки части оппозиции призвать коллег к благоразумию не возымели эффекта.

Сегодня вечером в рамках рассмотрения бюджетного пакета депутаты вступили в полемику по "демократическому" предложению лишить льготной ставки НДС в размере 5% газеты, журналы, издающиеся на русском языке, а также книги на русском языке и подписные (за плату) электронные публикации на русском языке.

В законопроекте предлагается к этим изданиям применить ставку 21%, то есть со следующего года ставка НДС на русскую литературу и периодику повысится аж на 16 процентов! Ряд оппозиционных депутатов внесли свои поправки, фактически отменяющие подобную дискриминацию. Парламентарии с трибуны Сейма призвали не делить бизнес по языку, и уж тем более не смешивать язык с налогами.

В том же духе выступил еще один депутат, который указал, что из-за желания якобы заработать на повышенной ставке НДС 1 миллион евро не стоит раскалывать общество! Его однопартиец высказал предположение, что и Конституционный суд может не одобрить подобную налоговую дискриминацию на языковой почве.

Однако большинство парламентариев придерживалось иной позиции и отклонило попытки помешать "наказать" русские газеты и книги повышенным налогом. Таким образом, если и президент подпишет этот законопроект, что наверняка, с 1-го января следующего года на русские издания и литературу ставка НДС будет 21%.

Читайте нас также:
#налоги #президент #русский язык #Сейм #дискриминация #депутаты #литература #парламент #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
1
0
1
0
10

Оставить комментарий

(5)
  • Тр эш
    Тр эш
    4-го декабря

    Хоть я и не русский, но русское тв лучше.. Есть, что смотреть. К сожалению

    2
    3
  • А
    Андрей
    4-го декабря

    Домбрава - инвестор в АМЕРИКАНСКИЕ акционерные общества! Шнёре - инвестор в АМЕРИКАНСКИЕ и КИТАЙСКИЕ акционерные общества! Кирштейнс - инвестор в АМЕРИКАНСКИЕ и КИТАЙСКИЕ акционерные общества! Предатели! А всё у них русские виноваты.

    5
    2
  • А
    Андрей
    4-го декабря

    Сборище дилетантов и диверсантов. Не выдержали конкуренции!

    3
    2
  • SS
    Skad Skad
    3-го декабря

    Русские давно уже все поняли😀

    16
    2
  • Е
    Ехидный
    3-го декабря

    русскоязычные еще больше полюбят Латвию и побегут занимать очередь интегриговаться !!!!

    45
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чем богаты - мэр Риги предлагает назвать в честь пляжных волейболисток... лужок
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: В заседании Сейма объявлен перерыв, так как коалиция не смогла обеспечить кворум
Изображение к статье: Господдержка уходит к тем, кто производит пустой воздух и продуцирует бессмысленные проекты - публицист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео