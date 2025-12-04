Baltijas balss logotype
Решено: вырастет акциз на алкоголь, табак и сладкие напитки 2 1453

Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Решено: вырастет акциз на алкоголь, табак и сладкие напитки
ФОТО: Unsplash

Парламент сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие его повышение на алкогольные напитки, табачные изделия и подслащённые напитки, пишет LETA.

Законопроект связан с проектом государственного бюджета на 2026 год и бюджетной рамкой на следующие три года.

Поправки предусматривают поэтапное повышение акциза с будущего года для нескольких товарных групп, в том числе алкогольных напитков, табака, безалкогольных и энергетических напитков. Кроме того, через два года планируется отказаться от сниженной ставки акцизного налога на нефтепродукты, используемые в свободных портах и специальных экономических зонах.

С 15 марта следующего года акцизный налог вырастет на крепкий алкоголь, а с 1 марта 2028 года — на все алкогольные напитки. Конечная цена крепкого алкоголя увеличится на 0,51 евро, вина — от 0,15 до 0,30 евро, а пива — на 0,03 евро за бутылку.

В следующем году и с 2027 года ожидается более резкое повышение ставок на все табачные изделия — на 5% больше, чем планировалось ранее. По сравнению с текущими ценами, с 2028 года пачка сигарет подорожает на 2,20 евро, достигнув 7,50 евро. Для нагреваемого табака рост составит 0,35 евро за пачку, а упаковка электронной жидкости объёмом 2 мл подорожает на 0,15 евро.

С 2028 года акцизом будут обложены также сладкие и энергетические напитки. Будет введена отдельная ставка акциза на энергетики.

Также с 2028 года акцизом будут облагаться безалкогольные газированные напитки, приготовленные на месте в заведениях общественного питания. До сих пор акциз на газированные и негазированные напитки, приготовленные для немедленного употребления, не применялся.

Изменения коснутся и нефтепродуктов — с 2028 года будет отменена сниженная ставка налога на нефтепродукты, используемые в свободных портах и СЭЗ. Чтобы способствовать использованию возобновляемой и более экологичной энергии, в том числе электроэнергии, вместо прежних льгот планируется применять общую ставку акцизного налога. Существующими льготами для топлива предприниматели смогут пользоваться до конца 2027 года.

#налоги #алкоголь #бюджет #напитки #налоговая политика #экономика
Оставить комментарий

(2)
  • полосатый конь
    полосатый конь
    4-го декабря

    У контрабандистов - праздник ! День "Тупого депутата" !

    6
    0
  • Д
    Дед
    4-го декабря

    Чем выше налоги, тем меньше сборы.

    24
    2

