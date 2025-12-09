Baltijas balss logotype
Молчание больше не вариант: KNAB берёт под контроль информаторов 5 6229

Политика
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Молчание больше не вариант: KNAB берёт под контроль информаторов

Важно, чтобы каждый член общества осознавал, насколько на самом деле важно поднятие тревоги, заявил сегодня руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB) Екаб Страуме на мероприятии, организованном БПБК в сотрудничестве с Государственной канцелярией и посвящённом вопросам поднятия тревоги, пишет ЛЕТА.

Он подчеркнул, что поднятие тревоги касается не только государственной службы, коррупции или конфликта интересов. "Это относится к любому члену общества в любой его части", — сказал Страуме, призвав быть теми, кто поднимает тревогу, если возникает такая ситуация.

Страуме признал, что в борьбе с коррупцией поднятие тревоги является одним из краеугольных камней. Оно также помогает в работе БПБК.

Он заверил, что в следующем году БПБК готово стать контактным пунктом для информаторов. Страуме подчеркнул, что передача этой функции от Государственной канцелярии в БПБК является чётким сигналом для недобросовестных лиц: нарушения не будут терпимы и останутся без внимания. "Этот шаг подтверждает нашу приверженность созданию среды, где честность и ответственность — это норма, а не исключение", — отметил он.

Механизмы поднятия тревоги были введены и регламентированы в Латвии более шести лет назад, что значительно улучшило возможности общества безопасно сообщать о нарушениях, незаконных действиях или других поступках в рабочей среде, которые могут нанести ущерб интересам общества.

У механизма поднятия тревоги есть несколько существенных преимуществ — он позволяет предотвратить потенциальные угрозы для общества, обеспечивает защиту работников от возможных неблагоприятных последствий, а также способствует прозрачности и честности в организациях.

С 1 мая 2019 года за координацию вопросов, связанных с поднятием тревоги, в Латвии отвечает Государственная канцелярия. Однако в следующем году планируется передать эту функцию БПБК. Эта перемена, как ожидается, принесёт ряд существенных преимуществ — например, сообщения информаторов впредь будет рассматривать учреждение с независимым институциональным статусом и более широкими полномочиями в выявлении противоправных действий.

#Латвия #информаторы #коррупция #БПБК
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • 010725
    010725
    9-го декабря

    Это латвийское НАБУ посылает большой американский привет латышским политикам "будете мешать сделке США с Россией - сядете."

    5
    1
  • MG
    Mihails Goncarovs
    9-го декабря

    Припоминаю, как один политик сообщил о предложении ему взятки, долго ждал реакции от правоохранителей, не дождался и сообщил это публично. Так на него завели уголовное дело! Ну и что это было?

    21
    1
  • bt
    bory tschist
    9-го декабря

    Раньше это сделать – до ума KNABy не доходило? a хотя, – сейчас можно будет намного больший куш "c кого-то" содрать

    14
    3
  • Е
    Ехидный
    9-го декабря

    как элегантно стукачей назвали - "информаторы" !!!

    47
    3
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    Информаторы все должны быть под контролем,чтобы не допустить утечку и дозировать инфу,чтобы пересажать всех нелояльных или сдать кого то ,чтобы отвлечь внимание от остальных,что и сделал НАБУ (близнец КНАБ)на Украине,где коррупционерами оказались всего три человека😀

    34
    3
Читать все комментарии

