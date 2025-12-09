Важно, чтобы каждый член общества осознавал, насколько на самом деле важно поднятие тревоги, заявил сегодня руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB) Екаб Страуме на мероприятии, организованном БПБК в сотрудничестве с Государственной канцелярией и посвящённом вопросам поднятия тревоги, пишет ЛЕТА.

Он подчеркнул, что поднятие тревоги касается не только государственной службы, коррупции или конфликта интересов. "Это относится к любому члену общества в любой его части", — сказал Страуме, призвав быть теми, кто поднимает тревогу, если возникает такая ситуация.

Страуме признал, что в борьбе с коррупцией поднятие тревоги является одним из краеугольных камней. Оно также помогает в работе БПБК.

Он заверил, что в следующем году БПБК готово стать контактным пунктом для информаторов. Страуме подчеркнул, что передача этой функции от Государственной канцелярии в БПБК является чётким сигналом для недобросовестных лиц: нарушения не будут терпимы и останутся без внимания. "Этот шаг подтверждает нашу приверженность созданию среды, где честность и ответственность — это норма, а не исключение", — отметил он.

Механизмы поднятия тревоги были введены и регламентированы в Латвии более шести лет назад, что значительно улучшило возможности общества безопасно сообщать о нарушениях, незаконных действиях или других поступках в рабочей среде, которые могут нанести ущерб интересам общества.

У механизма поднятия тревоги есть несколько существенных преимуществ — он позволяет предотвратить потенциальные угрозы для общества, обеспечивает защиту работников от возможных неблагоприятных последствий, а также способствует прозрачности и честности в организациях.

С 1 мая 2019 года за координацию вопросов, связанных с поднятием тревоги, в Латвии отвечает Государственная канцелярия. Однако в следующем году планируется передать эту функцию БПБК. Эта перемена, как ожидается, принесёт ряд существенных преимуществ — например, сообщения информаторов впредь будет рассматривать учреждение с независимым институциональным статусом и более широкими полномочиями в выявлении противоправных действий.