Латвийский профсоюз работников внутренних дел рассматривает возможность оспорить в Конституционном суде (КС) изменения в условиях пенсий по выслуге, сообщила агентству ЛЕТА эксперт по вопросам образования и занятости Латвийского союза свободных профсоюзов Линда Ромеле.

Председатель правления Латвийского профсоюза работников внутренних дел Армандс Аугустанс подтвердил, что такой шаг планируется потому, что, по мнению организации, допускается неравное отношение к тем должностным лицам, у которых стаж работы менее 15 лет - именно эти люди в значительной степени пострадают от планируемых изменений.

Профсоюз также недоволен тем, что с началом выплаты пенсии по старости она будет рассчитываться на общих основаниях, хотя пенсия по старости обычно значительно ниже пенсии по выслуге.

Аугустанс заявил, что профсоюз планирует оспорить этот порядок в КС, поскольку считает, что принцип должен заключаться в том, что если человек работал и заработал причитающееся ему вознаграждение, то он имеет право получать его до конца жизни. По его мнению, это соответствовало бы принципу справедливого вознаграждения, закрепленному в Конституции.

Аугустанс пояснил, что профсоюз не критикует идею повышения пенсионного возраста, поскольку не возражает против нее в целом. Однако, по его словам, основные проблемы в деталях, которые профсоюз все еще оценивает и в настоящее время собирает информацию, чтобы определить, как действовать в случае возможных дальнейших споров.

Аугустанс добавил, что подготовка заявки займет не менее двух-трех месяцев.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Сейм принял в окончательном чтении поправки к девяти законам, которые предусматривают постепенное изменение нынешнего режима пенсий по выслуге с 2027 года. Изменения коснутся и тех, кто работает в органах внутренних дел.