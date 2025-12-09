Baltijas balss logotype
Профсоюз работников МВД оспорит изменения в условиях пенсий по выслуге лет 3 667

Политика
Дата публикации: 09.12.2025
LETA
Изображение к статье: Профсоюз работников МВД оспорит изменения в условиях пенсий по выслуге лет
ФОТО: LETA

Латвийский профсоюз работников внутренних дел рассматривает возможность оспорить в Конституционном суде (КС) изменения в условиях пенсий по выслуге, сообщила агентству ЛЕТА эксперт по вопросам образования и занятости Латвийского союза свободных профсоюзов Линда Ромеле.

Председатель правления Латвийского профсоюза работников внутренних дел Армандс Аугустанс подтвердил, что такой шаг планируется потому, что, по мнению организации, допускается неравное отношение к тем должностным лицам, у которых стаж работы менее 15 лет - именно эти люди в значительной степени пострадают от планируемых изменений.

Профсоюз также недоволен тем, что с началом выплаты пенсии по старости она будет рассчитываться на общих основаниях, хотя пенсия по старости обычно значительно ниже пенсии по выслуге.

Аугустанс заявил, что профсоюз планирует оспорить этот порядок в КС, поскольку считает, что принцип должен заключаться в том, что если человек работал и заработал причитающееся ему вознаграждение, то он имеет право получать его до конца жизни. По его мнению, это соответствовало бы принципу справедливого вознаграждения, закрепленному в Конституции.

Аугустанс пояснил, что профсоюз не критикует идею повышения пенсионного возраста, поскольку не возражает против нее в целом. Однако, по его словам, основные проблемы в деталях, которые профсоюз все еще оценивает и в настоящее время собирает информацию, чтобы определить, как действовать в случае возможных дальнейших споров.

Аугустанс добавил, что подготовка заявки займет не менее двух-трех месяцев.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Сейм принял в окончательном чтении поправки к девяти законам, которые предусматривают постепенное изменение нынешнего режима пенсий по выслуге с 2027 года. Изменения коснутся и тех, кто работает в органах внутренних дел.

Читайте нас также:
#Латвия #пенсии #законы #конституционный суд #пенсионный возраст
Оставить комментарий

  • Вк
    Виардо кузнецова
    10-го декабря

    Ответ Дзидрису.Вы пишете про 12 часов работы , а в полиции работают 24 часа в сутки,это большая разница. Видно вас штрафовали, обиднооо,все-таки

    0
    0
  • Вк
    Виардо кузнецова
    9-го декабря

    Никто не знает как в полиции работать трудно особенно внизу, по 24 часа сутки в форме в любую жару , ночные проверки ,недосып, все здоровье с молодости от ночных смен теряется. Те , кто в кабинетах сидят у них нормальный рабочиу день.У тех кто внизу работал и на мостах(это самое холодное место) стоял ,дорожная полиция в риске,это погони и никогда не знаешь какой наркоман сидит в машине.Там,где оружие-опасность.Пожарных тоже нельзя обижать

    9
    13
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    Виардо кузнецова
    9-го декабря

    Полно рабочих, которые работают и по ночам и в суровых погодных условиях и со сменами по 12 часов, это не причина для досрочнрй пенсии. и что-то нигде не пишут про пострадавших полицейских от преступников. Все что мы слышим и видим, как они гоняют каких нибудь стариков и штрафуют за все подряд, например, методы крысячнических поборов,например штрафовать в местах, где незаметны или плохо видны знаки и разметки.

    13
    9
