На платформе "Х" в очередной раз публика негодует: выяснилось, что МИД Латвии рекламирует латвийские визы в Узбекистане и Казахстане, да ещё и делает это на русском языке.

"Министерство иностранных дел и Байба Браже в Узбекистане и Казахстане рекламирует латвийские визы на русском языке. Делают всё, чтобы импортировать побольше мигрантов гибридной войны из российских союзников. "Единство" уже совершенно открыто работает против интересов Латвии", - пишет в своём твите Юрис Вейш, приложив скан с сайта фирмы VFS Global, которая эти визы оформляет.

Ещё один пользователь с ником Nodus Gordius возмущается:

"Ещё "веселее"! Оказалось, что обработка латвийских виз передана частной конторе VFS Global, главным акционером которой якобы является инвестиционный фонд Blacstone Inc. И оказывается, что центральные офисы этой компании вообще не в Евросоюзе, а в Цюрихе и Дубае. Это законно???"

В комментариях к его посту пишут:

VFS global уже годами оформляет визы в Латвию, почему для вас это сюрприз сейчас? Чтобы, например, сомалийский гражданин получил визу с разрешением на работу в Латвии, он должен подавать документы через VFS global. Теперь к этой системе подключают и те страны, где есть латвийские посольства.

Если это правда, что кто-то отдал обработку виз на аутсорсинг, то надо писать заявление в госбезопасность. Положено было бы привлечь к ответственности за государственную измену и поощрение инвазии мигрантов.

А ведь эту схему одобрил кто-то со стороны Латвии.

Как бы людям ни казалось, что эта организация частная, у неё с частным бизнесом ровно столько связи, что она находится в подчинении Всемирного экономического форума/Давоса, то бишь в когтях тех, кто дёргает за верёвочки глобализации, и под их непосредственным надзором, они, неомарксисты из ВЭФ/Давоса, определяют, чем в будущем станет Латвия.

Латвийским государством руководят предатели латвийского государства, считающие, что с ними в их жизни ничего неожиданного произойти не может...

Это чистейшая контрабанда людей, в Латвии теперь она легализована. 100% правительство на этом наваривается. Что ещё должно произойти, чтобы мы так спокойно на это смотрели.

Не хотели уживаться с латвийскими русскими - наслаждайтесь мусульманским братством.

Тревожится и политолог Илзе Островска: "Нас уничтожают средь бела дня, у всех на глазах, а кретины в госаппарате и ухом не ведут!"

Не прошла мимо и музыкант Йоланта Кублинска: "Independent расследовала, что фирма VFS Global зарабатывает миллионы и миллионы от продажи виз и ВНЖ в Дубае... но самое значимое то, что та же самая фирма делает это же в Узбекистане, продавая визы в Латвию... Где все наши "речекисты"?!"

Никакой реакции ни от МИД Латвии, ни от Байбы Браже пока не последовало. По крайней мере, на платформе "Х" её не наблюдается.