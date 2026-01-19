Baltijas balss logotype
Латвийцы готовы защищать страну — но не знают как: исследователь о слабом месте обороны 5 892

Политика
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийцы готовы защищать страну — но не знают как: исследователь о слабом месте обороны

Необходима система участия жителей Латвии в защите государства в немилитаризованной форме, заявила в пятницу ведущий исследователь Латвийской Национальной академии обороны Иева Берзиня на конференции в Сейме, посвящённой 35-й годовщине баррикад, под названием «Баррикады января 1991 года как выражение народного сопротивления тоталитарному режиму и уроки для современности», пишет ЛЕТА.

Исследователь пояснила, что в современном контексте всеобъемлющая государственная оборона — это концепция обороны, которая своевременно готовит и интегрирует деятельность всех ответственных учреждений и служб, коммерческих и неправительственных организаций, а также отдельных граждан для предотвращения любых видов катастроф, включая сопротивление военной агрессии.

Берзиня указала, что всеобъемлющая государственная оборона базируется на двух основных столпах — военном и гражданском компонентах, которые должны действовать в интеграции.

Она также сослалась на опросы исследовательского центра SKDS о готовности латвийского общества защищать государство с оружием в руках в случае военного вторжения. Согласно данным, такую готовность выражают около 30% общества.

«Это не самый плохой результат, но в Финляндии этот показатель превышает 70% по разным причинам», — сказала Бэрзиня.

В то же время она отметила, что готовность защищать государство в немилитаризованной форме в латвийском обществе составляет около 60%.

«Таким образом, воля [защищать государство] на самом деле больше, просто людям нужно предложить способы участия», — подчеркнула Берзиня.

Она пояснила, что следует подумать о создании системы, которая позволила бы жителям Латвии участвовать в обороне государства в невоенной форме. Эта система должна быть разработана заранее и рассчитана на долгосрочную перспективу. В качестве примеров она привела различные организации — как женские движения, так и пилотов, моряков, клубы по дрессировке собак и другие.

Берзиня подчеркнула, что необходимо предложить такую систему, чтобы люди могли формировать между собой связи.

#Латвия #общество #оборона #исследования #конференция #политика
Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    19-го января

    Нет, ребята демократы,только чай... Полностью доверяю оборону страны тем,кто с 1991 года живёт припеваюче в Латвии и собирается так жить,по словам Ляйен... Поэтому вступайте в ,,Цахал,,и воюйте до победного... Пока люди не будут жить достойно и не увидят уважения,можете поверить,что вам придется цепляться за шасси улетающих самолётов... Видно ж по Украине,сколько сбежало и сколько в розыске,а там те же люди управляют,что и в Латвии,только на Украине они этнические украинцы ..😀А как прижмёт почему то бегут в Израиль.😂

    17
    5
  • R
    R.
    Aleks
    19-го января

    У выжившего из ума Александра Драпеко (Aleks) ни одной темы не проходит, чтобы он не упомянул евреев или Израиль. Как пел Владимир Высоцкий, "ну сумасшедший, что возьмешь".

    1
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го января

    Согласно данным, такую готовность выражают около 30% общества. == То есть, из трёх - только один? Интересно, а как собираются защищать города обитатели хуторов? Они что всё своё добро побросают и "ломануться" с вилами в города? Что - то не верится мне, да и возраст у них для защиты не тот, молодёжь вся на заработках!

    23
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    Mr.FGJCNJK
    19-го января

    "из трёх - только один" -это 33,33 процента, а в статье 30. То есть трое из десяти. Учи математику за основную школу, прежде чем делится своими "умными" мыслями публично.

    0
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го января

    Особенно ценна идея насчет женских клубов: поставить им цель "атаковать противника до полного изнеможения" и снабдить Камасутрой...

    29
    1
Читать все комментарии

Видео