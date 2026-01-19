Необходима система участия жителей Латвии в защите государства в немилитаризованной форме, заявила в пятницу ведущий исследователь Латвийской Национальной академии обороны Иева Берзиня на конференции в Сейме, посвящённой 35-й годовщине баррикад, под названием «Баррикады января 1991 года как выражение народного сопротивления тоталитарному режиму и уроки для современности», пишет ЛЕТА.

Исследователь пояснила, что в современном контексте всеобъемлющая государственная оборона — это концепция обороны, которая своевременно готовит и интегрирует деятельность всех ответственных учреждений и служб, коммерческих и неправительственных организаций, а также отдельных граждан для предотвращения любых видов катастроф, включая сопротивление военной агрессии.

Берзиня указала, что всеобъемлющая государственная оборона базируется на двух основных столпах — военном и гражданском компонентах, которые должны действовать в интеграции.

Она также сослалась на опросы исследовательского центра SKDS о готовности латвийского общества защищать государство с оружием в руках в случае военного вторжения. Согласно данным, такую готовность выражают около 30% общества.

«Это не самый плохой результат, но в Финляндии этот показатель превышает 70% по разным причинам», — сказала Бэрзиня.

В то же время она отметила, что готовность защищать государство в немилитаризованной форме в латвийском обществе составляет около 60%.

«Таким образом, воля [защищать государство] на самом деле больше, просто людям нужно предложить способы участия», — подчеркнула Берзиня.

Она пояснила, что следует подумать о создании системы, которая позволила бы жителям Латвии участвовать в обороне государства в невоенной форме. Эта система должна быть разработана заранее и рассчитана на долгосрочную перспективу. В качестве примеров она привела различные организации — как женские движения, так и пилотов, моряков, клубы по дрессировке собак и другие.

Берзиня подчеркнула, что необходимо предложить такую систему, чтобы люди могли формировать между собой связи.