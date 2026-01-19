Baltijas balss logotype
Строительство и школьное питание — лидеры по жалобам на закупки 0 256

Политика
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Строительство и школьное питание — лидеры по жалобам на закупки
ФОТО: LETA

В прошлом году в Бюро по надзору за закупками (БНЗ) было подано 530 жалоб, и общая тенденция в последние годы остаётся неизменной — оспаривается примерно 6% всех закупок, заявил в интервью агентству ЛЕТА руководитель БНЗ Артис Лапиньш.

Из поданных жалоб к рассмотрению БНЗ принял 433. «Жалобы не принимаются к рассмотрению, если не уплачена залоговая сумма, в жалобе не указаны нарушения, пропущены сроки и по другим причинам. Ещё 50 жалоб впоследствии отозвали сами заявители», — рассказал Лапиньш.

Он сообщил, что в общей сложности в прошлом году было рассмотрено 334 жалобы, часть будет рассмотрена в этом году. Из них обоснованными признаны 123 жалобы, или 37%. По его словам, аналогичные показатели наблюдаются и в другие годы — обоснованными признаются около 40% жалоб.

Среди отраслей, в которых были поданы жалобы на закупки, преобладают строительные работы — 62 жалобы. По закупкам продуктов питания и услугам общественного питания поступило 40 жалоб, поскольку в прошлом году было сравнительно много закупок, связанных с питанием в школах. По закупкам в сфере информационных технологий — 32 жалобы. Далее следуют консультационные услуги, обучение, охрана и другие сферы, по которым поступило меньшее количество жалоб.

«В основном оспариваются условия закупок и требования к участникам. К сожалению, это характерная для Латвии особенность, которая указывает на то, что заказчики нередко сосредоточены не на том, чтобы найти и выбрать лучшее предложение, а на том, чтобы устранить "в каком-то смысле худшего" поставщика. В результате требования закупки становятся чрезмерно жёсткими, и мы даём рынку не тот сигнал, который следовало бы», — отметил Лапиньш.

Что касается критериев оценки, то чаще всего оспариваются финансовые — претенденты считают, что предложения конкурентов были необоснованно заниженными или что отдельные позиции были неправильно оценены, пояснил Лапиньш.

#Латвия #строительство #закупки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
