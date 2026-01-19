Школы, в которых возникают проблемы с переходом на обучение на латышском языке, будут "взяты под лупу", и не исключена смена директоров, заявил в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис (Новое единство), пишет ЛЕТА.

По его словам, в столице насчитывается около 20 проблемных школ в контексте перехода на обучение на государственном языке.

На вопрос о том, как выявляются эти школы, Кирсис пояснил, что проверку провела Государственная служба качества образования (ГСКО), и в ближайшее время ожидается подробный отчёт. Также в апреле запланирована диагностическая работа, которую организует Министерство образования и науки.

«После этого мы многое увидим», — отметил Кирсис.

Политик подчеркнул, что директора школ — это ключевые фигуры в образовательных учреждениях, и они могут использовать дополнительно выделенное финансирование для привлечения помощников, проведения внеклассных мероприятий и других инициатив.

Он заявил, что от школ будут требовать результата.

«Те школы, где будут проблемы, мы возьмём под лупу. И я не исключаю, что это может привести к смене директоров некоторых учебных заведений», — сказал Кирсис.

Он также не исключил, что таких кадровых решений может быть много, но выразил надежду, что этого удастся избежать. «Поступает много сигналов по поводу разных школ, но сейчас — последний момент, чтобы взяться за дело», — подчеркнул он.