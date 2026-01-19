Baltijas balss logotype
Вице-мэр Риги пригрозил поувольнять директоров «русских» школ

Политика
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вице-мэр Риги пригрозил поувольнять директоров «русских» школ
ФОТО: Youtube

Школы, в которых возникают проблемы с переходом на обучение на латышском языке, будут "взяты под лупу", и не исключена смена директоров, заявил в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис (Новое единство), пишет ЛЕТА.

По его словам, в столице насчитывается около 20 проблемных школ в контексте перехода на обучение на государственном языке.

На вопрос о том, как выявляются эти школы, Кирсис пояснил, что проверку провела Государственная служба качества образования (ГСКО), и в ближайшее время ожидается подробный отчёт. Также в апреле запланирована диагностическая работа, которую организует Министерство образования и науки.

«После этого мы многое увидим», — отметил Кирсис.

Политик подчеркнул, что директора школ — это ключевые фигуры в образовательных учреждениях, и они могут использовать дополнительно выделенное финансирование для привлечения помощников, проведения внеклассных мероприятий и других инициатив.

Он заявил, что от школ будут требовать результата.

«Те школы, где будут проблемы, мы возьмём под лупу. И я не исключаю, что это может привести к смене директоров некоторых учебных заведений», — сказал Кирсис.

Он также не исключил, что таких кадровых решений может быть много, но выразил надежду, что этого удастся избежать. «Поступает много сигналов по поводу разных школ, но сейчас — последний момент, чтобы взяться за дело», — подчеркнул он.

#Вилнис Кирсис #образование #Латвия #школы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
18
0
35

Оставить комментарий

(4)
  • VU
    Vards Uzvards
    19-го января

    Типичный буржуазный политикан\чиновник знает 6 действий: уволить\назначить, выделить средства, создать структуру( департамент, министерство, комиссию),закрыть(распустить, оптимизировать, снести), взять в долг( сделать заимствования). Вся история управления ( менеджмента) ЛР.

    50
    3
  • A
    Aleks
    19-го января

    Иногда кажется,что вся верхушка думы,включая мэра -это какие то недоношенные с психологическими,моральными и физическими травмами,вымещающие всю свою злость на мир на людей Риги.

    152
    3
  • З
    Злой
    19-го января

    Уже работать некому а эти всю одну песню поют!

    178
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го января

    А к чему браться за лупы? Может быть проще снести сами школы, а заодно и детские садики с больницами и поликлиниками, а там смотришь и до городских микрорайонов руки дойдут.

    164
    2
Читать все комментарии

