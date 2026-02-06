Китай заявил, что готов к диалогу с Литвой, после того как премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала решение 2021 года о разрешении Тайваню открыть посольство в столице страны Вильнюсе "ошибкой".

Слова представителя Министерства иностранных дел Китая цитирует Reuters.

На днях Ругинене заявила, что страна совершила стратегическую ошибку, разрешив открыть представительство Тайваня в Вильнюсе под названием "Тайваньское", аргументируя это тем, что этот шаг не был согласован с Европейским Союзом или Соединенными Штатами и привел к резкому ухудшению отношений с Китаем.

Отношения между КНР и Литвой были понижены до уровня временного поверенного в делах 21 ноября 2021 года. КНР отозвала посла в Вильнюсе и потребовала, чтобы Литва отозвала своего посла в Пекине.

Это всего второй случай, когда Китай принимает меры по понижению уровня дипломатических отношений с какой-либо страной. Первыми «отличились» Нидерланды. Но было это давно – в 1981-1984 годах.

В декабрн 2021 года правительство Литвы сообщило, что в результате эскалации дипломатического конфликта из-за контактов с Тайванем, Китай прекратил весь импорт из балтийского государства. Конфликт перекинулся на остальную часть Европейского союза, когда Китай запретил импорт товаров, содержащих литовские детали, что потенциально могло нарушить цепочки поставок. В начале 2022 года появились сообщения о том, что Торговая палата Германии предупредила Литву, что фабрики, принадлежащие этой стране будут закрыты, если отношения с Китаем не улучшатся.

Но вот кажется, Китай простил литовцев. "Мы надеемся, что Литва превратит свою готовность улучшить двусторонние отношения в конкретные действия, немедленно исправит свою ошибку, вернется на правильный путь соблюдения принципа "одного Китая"", – строго предупредил сегодня представитель китайского МИД.