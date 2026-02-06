Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай простил Литву, после того как её руководство публично покаялось 5 2267

Политика
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китай простил Литву, после того как её руководство публично покаялось

Китай заявил, что готов к диалогу с Литвой, после того как премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала решение 2021 года о разрешении Тайваню открыть посольство в столице страны Вильнюсе "ошибкой".

Слова представителя Министерства иностранных дел Китая цитирует Reuters.

На днях Ругинене заявила, что страна совершила стратегическую ошибку, разрешив открыть представительство Тайваня в Вильнюсе под названием "Тайваньское", аргументируя это тем, что этот шаг не был согласован с Европейским Союзом или Соединенными Штатами и привел к резкому ухудшению отношений с Китаем.

Отношения между КНР и Литвой были понижены до уровня временного поверенного в делах 21 ноября 2021 года. КНР отозвала посла в Вильнюсе и потребовала, чтобы Литва отозвала своего посла в Пекине.

Это всего второй случай, когда Китай принимает меры по понижению уровня дипломатических отношений с какой-либо страной. Первыми «отличились» Нидерланды. Но было это давно – в 1981-1984 годах.

В декабрн 2021 года правительство Литвы сообщило, что в результате эскалации дипломатического конфликта из-за контактов с Тайванем, Китай прекратил весь импорт из балтийского государства. Конфликт перекинулся на остальную часть Европейского союза, когда Китай запретил импорт товаров, содержащих литовские детали, что потенциально могло нарушить цепочки поставок. В начале 2022 года появились сообщения о том, что Торговая палата Германии предупредила Литву, что фабрики, принадлежащие этой стране будут закрыты, если отношения с Китаем не улучшатся.

Но вот кажется, Китай простил литовцев. "Мы надеемся, что Литва превратит свою готовность улучшить двусторонние отношения в конкретные действия, немедленно исправит свою ошибку, вернется на правильный путь соблюдения принципа "одного Китая"", – строго предупредил сегодня представитель китайского МИД.

Читайте нас также:
#Литва #дипломатия #Тайвань #Китай #торговая война #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го февраля

    Вывод: чтобы прибалтийская (и другая европейская) шавка вела себя прилично и не гадила в коридоре, надо сначала дать ей хорошего пинка и не кормить.

    66
    2
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    6-го февраля

    Как ты хорошо себя охарактеризовал.Всё-таки надо тебе дать коленом под зад.Заждалась тебя Псковская область

    8
    51
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    6-го февраля

    Только сильные люди имеют смелость признаться в своих ошибках и неправоте.Молодцы литовцы.Это делает им честь

    5
    35
  • 010725
    010725
    Мимо проходил
    6-го февраля

    Только глупые люди глупо хвалят глупые поступки глупых людей .

    34
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    6-го февраля

    О, наш Тупой проснулся! Руки залечил после того, как тебе стеклянный хрен дали? Или всё еще порезы зализываешь?

    3
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге закрывают детсады и уверяют, что это всем пойдёт на пользу (список)
Изображение к статье: Подсчитано, в какую сумму обойдется долгосрочная консервация моста Rail Baltica через Даугаву
Изображение к статье: Почему у отдельных руководителей астрономические зарплаты и чем это грозит?
Изображение к статье: Трамп замедленного действия: в Сейме Латвии стараются не раздражать президента США Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео