Таким образом, среди 182 стран Латвия занимает 37-е место.

Тем временем Эстония сохраняет 76 баллов и занимает 12-е место. Литва по сравнению с предыдущим годом поднялась на два пункта — до 65 баллов, заняв 28-е место.

Общество «За открытость – Delna» считает, что рост показателя ИВК на один пункт свидетельствует скорее о стабильности, чем о значительном улучшении.

"Чтобы страна вышла из стагнации в борьбе с коррупцией и приблизилась к показателям экономически более развитых стран, большинству принимающих решения не хватает политической воли, а также недооценен потенциал частного сектора в борьбе с коррупцией", — отмечает Delna.

Наивысший балл в ИВК получила Дания — 89 пунктов (на один меньше, чем в прошлом году), за ней следуют Финляндия — 88 и Сингапур — 84 пункта. Средний результат среди стран ЕС — 64 балла, что на один меньше, чем годом ранее.

Delna отмечает, что с 2012 года результат снизился у 13 стран ЕС, а вырос только у семи, среди которых — три страны Балтии, Чехия, Греция, Италия и Ирландия.

С 2012 года у всех трёх балтийских стран наблюдается существенный рост: у Эстонии — на 12 пунктов, у Латвии и Литвы — на 11.

При расчёте ИВК используются данные из 13 различных источников, основанных на мнении экспертов и предпринимателей о восприятии коррупции в государственном секторе.

У Латвии более высокий рейтинг в источниках, оценивающих качество демократии, управления и наличие регуляций для укрепления добросовестности в государственном секторе. А более низкий — в источниках, собирающих мнение предпринимателей, экспертную оценку деловой среды, инвестиционных рисков и нечестного использования государственных средств.

Самая низкая оценка — 32 балла — у Латвии в источнике World Economic Forum Executive Opinion Survey 2025, который указывает на наличие "неофициальных платежей" и перераспределение публичных средств в частных интересах. У соседних стран в этом источнике показатели выше: у Эстонии — 81, у Литвы — 85.

Delna напоминает, что ИВК — один из индикаторов для инвесторов относительно инвестиционного климата, конкуренции и качества управления. При подозрении на недокументированные платежи, неэффективное распределение публичных средств или ограниченную конкуренцию добросовестные инвесторы проявляют осторожность и отказываются от инвестиций в такую страну.

Источники ИВК также косвенно отражают, насколько безопасно сообщать о нарушениях и насколько свободны общество, СМИ и НПО в мониторинге решений. По мнению Delna, подача тревожной информации — один из механизмов выявления и предотвращения коррупции и других вредных обществу нарушений, однако в Латвии это по-прежнему неэффективно. Организация подчёркивает, что нормативная база в основном соответствует стандартам ЕС, но на практике лица, сообщающие о нарушениях, нередко сталкиваются с репрессиями, дискриминацией и другими негативными последствиями или страхом, что мешает сообщению.

Delna указывает, что и в предыдущие годы она предоставляла рекомендации по улучшению результата в ИВК. "Редко какая рекомендация была реализована, поэтому большинство остаётся актуальными и в этом году", — отмечает организация.

Среди рекомендаций: развитие культуры подачи тревожной информации, эффективное использование ресурсов и рекомендаций Госконтроля, их внедрение.

Также Delna призывает решать проблемы, связанные с расследованием и уголовным преследованием преступлений, связанных с коррупцией на высоком уровне, и объяснять, почему процент завершённых дел столь мал.

Организация предлагает внедрить механизм, обязывающий высокопоставленных должностных лиц декларировать частные интересы сразу после их возникновения, а не раз в год. Также рекомендуется повысить осведомлённость общества и работников государственного управления о конфликтах интересов и объяснить, как действовать в конкретных ситуациях.

Delna предлагает пересмотреть и актуализировать Кодекс этики депутатов Сейма, дополнив его практическими мерами по повышению этики и предупреждению коррупции. Также она призывает развивать и чётко формулировать внутренний порядок Сейма в соблюдении этического кодекса.

Подчёркивая важность деловой добропорядочности, Delna предлагает способствовать активному участию компаний в антикоррупционных инициативах, включая раскрытие информации о политиках по борьбе с коррупцией, бенефициарах и политической вовлечённости через лоббизм. Также она призывает повышать общественное понимание форм коррупции и подкупа в частном секторе.

Относительно растраты государственных средств Delna призывает к проведению публичного аудита бюджета Сейма, а также к внедрению пактов добропорядочности в государственных закупках, особенно в стратегически важных и крупных проектах. Она также предлагает тщательно оценить риски, связанные с реформой системы госзакупок, которую продвигает Министерство финансов.

Кроме того, Delna рекомендует определить отрасли, получающие наибольшее финансирование из госбюджета и ЕС, и регулярно оценивать коррупционные риски, например, в оборонной сфере.

Delna также отмечает, что План по предотвращению и борьбе с коррупцией на 2026–2027 годы требует длительной реализации и последовательного межведомственного сотрудничества на протяжении нескольких лет, а значит — начатые меры должны быть продолжены и в следующем плане.

Как сообщалось, за последние десять лет показатель Латвии колебался в пределах от 55 до 60 баллов, не демонстрируя стабильного долгосрочного роста. Год назад, в 2024 году, результат Латвии в ИВК снизился на один пункт, составив 59 баллов, что соответствует уровню 2021 и 2022 годов.

Показатель ИВК Латвии в 2023 году составил 60, в 2022 и 2021 — 59, в 2020 — 57, в 2019 — 56, в 2018 и 2017 годах — 58 баллов, а ранее был ниже.

Индекс восприятия коррупции позволяет оценить прогресс страны в борьбе с коррупцией и сравнить показатели между 182 странами мира. В индексе присваиваются баллы по шкале от 0 до 100, где 0 означает наивысший уровень коррупции, а 100 — её полное отсутствие.

Считается, что результат ниже 50 баллов указывает на серьёзные проблемы с коррупцией в стране.