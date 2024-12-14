Надпись, которая лишила Литву шансов на медали ЧМ.
Гражданку Литвы сняли с Чемпионата мира по фитнесу из-за футболки «Make Russia small again» («Сделай Россию маленькой опять»).
Литовку Корнелию Дудайте отстранили от выступлений на чемпионате мира по функциональному фитнесу в Будапеште из-за футболки с надписью make Russia small again.
«Эта футболка и украинский флаг были моей позицией на вчерашнем параде спортсменов. Я надела эту футболку, потому что русские были с названием своей страны на одежде, хотя им это запрещено. Организаторы не сочли это неприемлемым, но мою футболку посчитали провокацией», — рассказала Дудайте.
Организаторы попросили Дудайте переодеться, она отказалась и спортсменку сняли с турнира.
«Это моя позиция, а не позиция сборной Литвы. Позже я получил официальное письмо, в котором говорилось, что если я сниму футболку и уберу все фотографии с ней, то смогу продолжить участие в соревнованиях. Я отказался и была выведена с арены охраной», — добавила Дудайте.
После этого с турнира снялась вся сборная Литвы.
Литовские политики поспешили поддержать спортсмену
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил: "Никого не должны наказывать за то, что он высказывается против терроризма и агрессии… Горжусь литовцами, которые смело отстаивают свободу и свои ценности при любых обстоятельствах".
No one should ever be punished for speaking out against terror and aggression. The aggressor is the one who should be held accountable.— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) December 14, 2024
I'm proud of Lithuanians who bravely stand up for freedom and their values in all circumstances. We’ve got your back, Kornelija Dūdaitė! 🇱🇹 pic.twitter.com/E7iChQ1f2s
Поддержку Дудайте выразил и экс-министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
My fellow Lithuanian Kornelija Dudaitė literally refusing to play by Russia's rules. 🇱🇹✊️ pic.twitter.com/XDlZT9BOP6— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 14, 2024
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