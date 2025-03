Литовку Корнелию Дудайте отстранили от выступлений на чемпионате мира по функциональному фитнесу в Будапеште из-за футболки с надписью make Russia small again.

«Эта футболка и украинский флаг были моей позицией на вчерашнем параде спортсменов. Я надела эту футболку, потому что русские были с названием своей страны на одежде, хотя им это запрещено. Организаторы не сочли это неприемлемым, но мою футболку посчитали провокацией», — рассказала Дудайте.

Организаторы попросили Дудайте переодеться, она отказалась и спортсменку сняли с турнира.

«Это моя позиция, а не позиция сборной Литвы. Позже я получил официальное письмо, в котором говорилось, что если я сниму футболку и уберу все фотографии с ней, то смогу продолжить участие в соревнованиях. Я отказался и была выведена с арены охраной», — добавила Дудайте.

После этого с турнира снялась вся сборная Литвы.

Литовские политики поспешили поддержать спортсмену

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил: "Никого не должны наказывать за то, что он высказывается против терроризма и агрессии… Горжусь литовцами, которые смело отстаивают свободу и свои ценности при любых обстоятельствах".

No one should ever be punished for speaking out against terror and aggression. The aggressor is the one who should be held accountable.



I'm proud of Lithuanians who bravely stand up for freedom and their values in all circumstances. We’ve got your back, Kornelija Dūdaitė! 🇱🇹 pic.twitter.com/E7iChQ1f2s