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«Сделай Россию маленькой опять» - делегация Литвы отказалась от участия в Чемпионате мира 2

Спорт
Дата публикации: 14.12.2024
BB.LV
Надпись, которая лишила Литву шансов на медали ЧМ.

Надпись, которая лишила Литву шансов на медали ЧМ.

Гражданку Литвы сняли с Чемпионата мира по фитнесу из-за футболки «Make Russia small again» («Сделай Россию маленькой опять»).

Литовку Корнелию Дудайте отстранили от выступлений на чемпионате мира по функциональному фитнесу в Будапеште из-за футболки с надписью make Russia small again.

«Эта футболка и украинский флаг были моей позицией на вчерашнем параде спортсменов. Я надела эту футболку, потому что русские были с названием своей страны на одежде, хотя им это запрещено. Организаторы не сочли это неприемлемым, но мою футболку посчитали провокацией», — рассказала Дудайте.

Организаторы попросили Дудайте переодеться, она отказалась и спортсменку сняли с турнира.

«Это моя позиция, а не позиция сборной Литвы. Позже я получил официальное письмо, в котором говорилось, что если я сниму футболку и уберу все фотографии с ней, то смогу продолжить участие в соревнованиях. Я отказался и была выведена с арены охраной», — добавила Дудайте.

После этого с турнира снялась вся сборная Литвы.

Литовские политики поспешили поддержать спортсмену

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил: "Никого не должны наказывать за то, что он высказывается против терроризма и агрессии… Горжусь литовцами, которые смело отстаивают свободу и свои ценности при любых обстоятельствах".

Поддержку Дудайте выразил и экс-министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

#фитнес
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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    14-го декабря

    Девочка так и не повзрослела - назло бабушке отморозила уши или ей просто там выиграть ничего не светило?

    43
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го декабря

    Приятно слышать что в Прибалтике все больше и больше людей, которые ставят крест на своем будущем в принципе.

    42
    0

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