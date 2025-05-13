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Сборная Латвии заставила понервничать в игре с самой слабой командой ЧМ 2 1432

Спорт
Дата публикации: 13.05.2025
BB.LV
Каспар Даугавиньш наматывает круги вокруг ворот словенцев.

Каспар Даугавиньш наматывает круги вокруг ворот словенцев.

ФОТО: LETA

К середине матча Чемпионата мира Словения-Латвия словенцы вели в счете 1:0. Еще пару раз вместо Гудлевского шайбы словенцев отражали штанги латвийских ворот.

Однако, затем латвийский мешок развязался, и оттуда выспался ворох шайб.

Минут за десять – к концу второго периода – латвийские хоккеисты забили пять шайб. Правда, одну из них Оскар Цибиулскис запинал в свои ворота. В итоге на перерыв команды ушли при счете 4:2.

Третий период прошел под давление латвийских хоккеистов, но забить в словенские ворота они сумели лишь одну шайбу. Хотя моментов было еще на пять голов. Увы, либо шайба летела мимо, либо свое мастерство демонстрировал словенский голкипер Лукаш Хорак

Окончательный счет — 5:2 (0:0, 4:2, 1:0).

Голы за сборную Латвии забили Кристианс Рубинс, Анри Равинскис, Мартиньш Дзиеркалс и Дан Лочмелис, Эдуард Тралмакс.

В целом хотелось бы более уверенной игры с командой, которая в рейтинге хоккейных сборных IIHF занимает 19-е место – самое низкое среди участников нынешнего Чемпионата мира. Для справки: Латвия – 9-я в мировом рейтинге.

Впрочем, нервная игра со Словенией забудется, а 3 очка останутся.

А вот, как был забит первый гол в ворота Гудлевского:

Следующая игра сборной Латвии завтра, в 19:20. Играть предстоит с командой Швеции, которая пока не потеряла ни одного очка.

Самые яркие моменты матча (по мнению IIHF):

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(2)
  • AK
    Anton Kvaskov
    13-го мая

    Словения молодцы !!! и канадцы тоже... и шведы сделают этих щенят...

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  • bt
    bory tchist
    Anton Kvaskov
    14-го мая

    Anton Kvaskov - чего ж, не ехидничаешь (?) по поводу – pоссийских щенят, вообще, к чемпионату на пушечный выстрел не подпустили !

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