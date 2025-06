Однако, затем латвийский мешок развязался, и оттуда выспался ворох шайб.

Минут за десять – к концу второго периода – латвийские хоккеисты забили пять шайб. Правда, одну из них Оскар Цибиулскис запинал в свои ворота. В итоге на перерыв команды ушли при счете 4:2.

Третий период прошел под давление латвийских хоккеистов, но забить в словенские ворота они сумели лишь одну шайбу. Хотя моментов было еще на пять голов. Увы, либо шайба летела мимо, либо свое мастерство демонстрировал словенский голкипер Лукаш Хорак

Окончательный счет — 5:2 (0:0, 4:2, 1:0).

Голы за сборную Латвии забили Кристианс Рубинс, Анри Равинскис, Мартиньш Дзиеркалс и Дан Лочмелис, Эдуард Тралмакс.

В целом хотелось бы более уверенной игры с командой, которая в рейтинге хоккейных сборных IIHF занимает 19-е место – самое низкое среди участников нынешнего Чемпионата мира. Для справки: Латвия – 9-я в мировом рейтинге.

Впрочем, нервная игра со Словенией забудется, а 3 очка останутся.

А вот, как был забит первый гол в ворота Гудлевского:

Don't blink or you will miss Marcel Mahkovec's goal! 🚀@lovehokej #MensWorlds #IIHF pic.twitter.com/fOViD6Qi8L