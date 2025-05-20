Матч за 4-е место в группе, позволяющее войти в ТОП-8 и играть в плей-офф Чемпbоната мира, закончился плачевно для сборной Латвии.

Команда Латвии проиграла сборной Австрии со счетом 1:6 (0:1, 1:2, 0:3).

При в целом равной игре каким-то образ счет к середине матча оказался 0:3 в пользу Австрии.

Как это произошло? Неспособность латвийских хоккеистов реализовать многочисленные моменты, ошибки в передачах, блестящая игра австрийского голкипера Давида Кикерта и просто невезение.

Настроение немного улучшил Эдурад Тралмакс, который на 29-й минуте матча сократил неприятную разницу в счете до 1:3. Однако, на этом движение вперед закончилось

Третий период прошел по тому же сценарию: сборная Латвия осыпала ворота Австрии бросками, Давид Кикерт их ловко парировал, а австрийские нападающие отвечали острыми контратаками.

Одна из них на 45-й минуте закончилась капитуляцией Гудлевскиса – 1:4.

А затем тоже самое повторилось на 53-й минуте – 1:5.

За три минуты до конца игры австрийцы удалились и тренер Витолиньш посадил Гудлевскиса на скамью запасных, выпустив вместо него нападающего. Однако результат оказался не тот, которого ожидали. Австрийцы, играя вчетвером против шестерых латвийских хоккеистов, умудрились забили в пустые ворота еще одну шайбу – 1:6.

На этом для латвийской сборной все и закончилось. Ну, а Австрия впервые с 1994 года пробилась в четвертьфинал. Поздравляем!

А это единственный латвийский гол в исполнении Эдуарда Тралмакса:

А здесь подборках самых ярких моментов от IIHF:

Утешительный приз

Лучшими игроками сборной Латвии на чемпионате мира признаны вратарь Кристерс Гудлевскис, защитник Кристиан Рубинс и нападающий Данс Лочмелис.