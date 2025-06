Your browser does not support the video tag.

Матч за 4-е место в группе, позволяющее войти в ТОП-8 и играть в плей-офф Чемпbоната мира, закончился плачевно для сборной Латвии. Команда Латвии проиграла сборной Австрии со счетом 1:6 (0:1, 1:2, 0:3). При в целом равной игре каким-то образ счет к середине матча оказался 0:3 в пользу Австрии. Как это произошло? Неспособность латвийских хоккеистов реализовать многочисленные моменты, ошибки в передачах, блестящая игра австрийского голкипера Давида Кикерта и просто невезение. Настроение немного улучшил Эдурад Тралмакс, который на 29-й минуте матча сократил неприятную разницу в счете до 1:3. Однако, на этом движение вперед закончилось Третий период прошел по тому же сценарию: сборная Латвия осыпала ворота Австрии бросками, Давид Кикерт их ловко парировал, а австрийские нападающие отвечали острыми контратаками. Одна из них на 45-й минуте закончилась капитуляцией Гудлевскиса – 1:4. А затем тоже самое повторилось на 53-й минуте – 1:5. За три минуты до конца игры австрийцы удалились и тренер Витолиньш посадил Гудлевскиса на скамью запасных, выпустив вместо него нападающего. Однако результат оказался не тот, которого ожидали. Австрийцы, играя вчетвером против шестерых латвийских хоккеистов, умудрились забили в пустые ворота еще одну шайбу – 1:6. На этом для латвийской сборной все и закончилось. Ну, а Австрия впервые с 1994 года пробилась в четвертьфинал. Поздравляем! А это единственный латвийский гол в исполнении Эдуарда Тралмакса: Eduards Tralmaks buries it! 👀#MensWorlds #IIHF @lhf_lv pic.twitter.com/tD6YUR7Pss — IIHF (@IIHFHockey) May 20, 2025 А здесь подборках самых ярких моментов от IIHF: Утешительный приз Лучшими игроками сборной Латвии на чемпионате мира признаны вратарь Кристерс Гудлевскис, защитник Кристиан Рубинс и нападающий Данс Лочмелис. Читайте нас также: Google News

