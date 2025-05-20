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Давид Кикерт – человек, который похоронил надежды сборной Латвии на четвертьфинал ЧМ 5 2351

Спорт
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

Матч за 4-е место в группе, позволяющее войти в ТОП-8 и играть в плей-офф Чемпbоната мира, закончился плачевно для сборной Латвии.

Команда Латвии проиграла сборной Австрии со счетом 1:6 (0:1, 1:2, 0:3).

При в целом равной игре каким-то образ счет к середине матча оказался 0:3 в пользу Австрии.

Как это произошло? Неспособность латвийских хоккеистов реализовать многочисленные моменты, ошибки в передачах, блестящая игра австрийского голкипера Давида Кикерта и просто невезение.

Настроение немного улучшил Эдурад Тралмакс, который на 29-й минуте матча сократил неприятную разницу в счете до 1:3. Однако, на этом движение вперед закончилось

Третий период прошел по тому же сценарию: сборная Латвия осыпала ворота Австрии бросками, Давид Кикерт их ловко парировал, а австрийские нападающие отвечали острыми контратаками.

Одна из них на 45-й минуте закончилась капитуляцией Гудлевскиса – 1:4.

А затем тоже самое повторилось на 53-й минуте – 1:5.

За три минуты до конца игры австрийцы удалились и тренер Витолиньш посадил Гудлевскиса на скамью запасных, выпустив вместо него нападающего. Однако результат оказался не тот, которого ожидали. Австрийцы, играя вчетвером против шестерых латвийских хоккеистов, умудрились забили в пустые ворота еще одну шайбу – 1:6.

На этом для латвийской сборной все и закончилось. Ну, а Австрия впервые с 1994 года пробилась в четвертьфинал. Поздравляем!

А это единственный латвийский гол в исполнении Эдуарда Тралмакса:

А здесь подборках самых ярких моментов от IIHF:

Утешительный приз

Лучшими игроками сборной Латвии на чемпионате мира признаны вратарь Кристерс Гудлевскис, защитник Кристиан Рубинс и нападающий Данс Лочмелис.

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(5)
  • AK
    Anton Kvaskov
    20-го мая

    Щенки снова продули....Да и с каким счетом...да и кому ???!!! Готьба !!!

    38
    13
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Anton Kvaskov
    21-го мая

    Щенки говоришь, а сам-то играл? Участвовать самому , это тебе не по телевизору комментировать... Хоккеист Хренов, сам отыграй на таком уровне. Я сам играл , до 15 лет, подвязал из-за травмы колена, и игру я эту видел, тут дело было далеко не в мастерстве Австрийцев а тупо в удачи, начиная с того момента, что шайбу так и тянуло в нашу зону, как магнитом, (да взять как пример) завладеть шайбой именно с выхода с штрафного бокса, не секундой позже , не секундой раньше, а именно в клюшку. Непопёрло просто, а сказалось усталость и нервы с комплектом адреналина. Посмотри статистику встречь,"хотя бы отборочные и что-то поймёшь. Одно дело играть, а другое с банкой пива на диване комментировать, с таким вариантом, каждый Ваня игрок NHL.. Вчера не мастеровитость, а тупо удача и случай был на стороне австрийцев, Это как сравнить , что Казахстан аусайерам венгам проиграли. Это спорт и бывает всякое, не всегда дело в мастерстве. Канада и Швеция, тоже ноунеймам проигрывают, время от времени, что они из-за этого щенками становятся?.. Я не говорю что сборная Латвии в топе,но вчера было просто дела случая и удача (не на нашей просто стороне, к сожалению)..

    1
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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го мая

    А разве сборная Латвии умеет играть в хоккей? Я редко их игры смотрю, но то что видел это точно не хоккей.

    45
    11
  • З
    Злой
    20-го мая

    Молодец, Давид

    35
    4
  • З
    Злой
    Злой
    20-го мая

    Спасибо, Давид

    6
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