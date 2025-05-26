Сборная США в воскресенье в Стокгольме завоевала титул чемпионов мира, забросив шайбу в дополнительное время.

В финале чемпионата мира американцы обыграли Швейцарию со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0), завоевав золотые медали впервые с 1960 года.

Единственную шайбу в матче забросил Тейдж Томпсон.

Швейцария ни разу не побеждала на ЧМ, но в пятый раз взяла серебро (1935, 2013, 2018, 2024, 2025).

Сборная Швеции стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею 2025 года. В матче за третье место шведы обыграли Данию со счетом 6:2.

Сборная Латвии не смогла выйти из группы и заняла итоговое 10-е место.