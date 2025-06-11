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«Я доволен нашей игрой» - Николато о матче Латвии и Албании 0 1007

Спорт
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
«Я доволен нашей игрой» - Николато о матче Латвии и Албании
ФОТО: LETA

Главный тренер сборной Латвии по футболу Паоло Николато доволен выступлением команды в матче против Албании, заявил он в беседе с журналистами, пишет LETA.

Как уже сообщалось, мужская сборная Латвии по футболу во вторник в Риге сыграла вничью 1:1 (1:1) с национальной командой Албании в отборочном матче чемпионата мира 2026 года.

"Я доволен нашей игрой, — сказал Николато, не углубляясь в рассуждения о том, как могла бы развиться игра, если бы Янис Икауниекс реализовал пенальти. - Предполагаю, что игра могла бы пойти в другом направлении, но в целом мы создали хорошие моменты."

"Иногда так бывает. Он хорошо сыграл в этом матче. Я оцениваю футболистов не по ошибкам, а по их игре", — отметил Николато, комментируя выступление Икауниекса на поле.

Главный тренер сборной Латвии не раз похвалил своих игроков, добавив, что несколько из них, включая нападающего Владислава Гутковского, ранее были травмированы.

"Наши футболисты сыграли настолько хорошо, насколько могли. Нужно также учитывать, что соперник в рейтинге значительно выше нас", — подчеркнул Николато.

В этом матче у латвийских футболистов было больше стандартных положений, чем в предыдущих играх. После одной из таких ситуаций, разыграв угловой, гол за Латвию забил Антоний Черномордый.

"После товарищеского матча мы как раз отрабатывали такие подачи, поэтому у нас довольно хорошо получились стандарты", — признал Николато, добавив, что латвийским футболистам нужно улучшить игру в последней трети поля.

Следующие два отборочных матча пройдут в сентябре, и до того тренерский штаб будет следить за выступлениями игроков в их клубах. Николато также подчеркнул важность внутренней конкуренции для развития сборной.

"Это очень важно. Я хочу улучшить внутреннюю конкуренцию, потому что считаю её основой хорошего результата. Без конкуренции трудно выстроить игру", — заявил Николато.

В июньских матчах сборной Латвии не смог помочь капитан команды Кристерс Тоберс, который во время сбора получил небольшую травму.

"У него были проблемы с коленом, и мы не хотели рисковать. Мы хотим сохранить хорошие отношения с клубом, потому что он — важный игрок", — рассказал Николато.

В группе K квалификации чемпионата мира у Англии девять очков после трёх матчей, у Албании — пять очков после четырёх, у Сербии и Латвии — по четыре очка после соответственно двух и трёх игр, у Андорры — ноль очков после четырёх матчей.

В первых двух матчах отборочного турнира Латвия в гостях обыграла Андорру со счётом 1:0 и уступила Англии — 0:3.

В финальную часть чемпионата мира от Европы квалифицируются 16 сборных — победители 12 групп и 12 команд, занявших вторые места, а также четыре лучшие команды из числа победителей групп Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025, если они не попадут в топ-2 своих отборочных групп.

Финальный турнир чемпионата мира 2026 года пройдёт в Канаде, Мексике и США в июне и июле. Впервые в финальной стадии турнира примут участие не 32, а 48 сборных.

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