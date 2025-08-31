Формула-1. Итоги Гран-при Нидерландов

В Нидерландах прошел очередной этап Формулы-1 сезона 2025 года. Это первая гонка, прошедшая после длительного летнего перерыва.

Победу одержал лидер чемпионата мира Оскар Пиастри на «Макларене». Это его седьмая виктория в сезоне. 72 круга дистанции он преодолел за 1:38.29,849. Его напарник по команде и главный преследователь в личном зачете Ландо Норрис не добрался до финиша из-за проблем с болидом.

Таким образом, вторым стал местный любимец, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен на «Ред Булл» (+1,271). Впервые в карьере на подиуме оказался и дебютант чемпионата мира Исаак Ходжар на «Рэйсинг Булз» (+3,233). Его же болельщики признали гонщиком дня.

Оскар Пиастри установил также быстрый круг гонки (1.12,271). Он же, еще в субботу, выиграл квалификацию. Австралиец завоевал свой первый в карьере «большой шлем» (победы в квалификации и гонке, быстрый круг и лидерство от старта до финиша).

Обе «Феррари» сошли с гонки, потерпев аварии в третьем повороте. Льюис Хэмилтон вылетел из-за индивидуальной ошибки, а Шарль Леклер столкнулся с пилотом «Мерседес» Андреа Кими Антонелли.

Лидерство в общем зачете чемпионата мира сохранил Оскар Пиастри (309 очков). После своего схода Норрис отстал на 34 очка (275), третьим идет Ферстаппен (205 баллов).

В Кубке конструкторов на первом месте «Макларен» (584 балла). Они намного опережают преследователей: «Феррари» (260 очков), «Мерседес» (248), «Ред Булл» (214).

Следующий этап состоится в итальянской Монце. Гран-при пройдет с 5 по 7 сентября.