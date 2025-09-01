Baltijas balss logotype
Порзиньгис — среди лучших по блок-шотам после трёх матчей чемпионата Европы

Спорт
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Порзиньгис — среди лучших по блок-шотам после трёх матчей чемпионата Европы
ФОТО: LETA

Игрок сборной Латвии по баскетболу Кристап Порзиньгис после трёх матчей финального турнира чемпионата Европы занимает четвёртое место среди лучших блокирующих, свидетельствует статистика, собранная организаторами турнира.

В трёх играх Порзиньгис в среднем блокировал по 1,7 броска, разделяя четвёртую позицию с игроком сборной Израиля Дени Авдия.

Лидирует по этому показателю представитель Исландии Тригви Хлинарсон, в среднем блокируя 2,7 броска, а на втором месте — центровой сборной Португалии и следующий соперник Латвии Немиас Кета с показателем 2,3 блок-шота.

Порзиньгис также совершает больше всего потерь в турнире — в среднем по пять за матч.

Что касается борьбы под щитами, Давис Бертанс с 7,7 подбора в среднем занимает делённое девятое место. И здесь лидирует Хлинарсон, который в среднем собирает 11,3 отскока за игру.

Артур Жагар с пятью результативными передачами за матч занимает десятую позицию среди лучших ассистентов, наряду ещё с шестью игроками. Лидер — звезда сборной Словении Лука Дончич, который в среднем отдаёт 9,7 передачи и также является самым результативным игроком турнира с 33 очками за матч.

Рихард Ломаж проводит на площадке в среднем 31,3 минуты за игру и находится на пятом месте среди игроков с наибольшим временем на паркете.

В командной статистике сборная Латвии занимает второе место по реализации штрафных бросков — в трёх матчах было заброшено 56 из 65 (86,2%). Лидирует сборная Сербии, которая реализовала 55 из 57 бросков и промахнулась только дважды.

Латвийские баскетболисты начали турнир с тяжёлого поражения от Турции со счётом 73:93, затем последовала напряжённая победа над Эстонией — 72:70, а в субботу в упорной концовке уступили Сербии — 80:84. В понедельник Латвия сыграет против Португалии.

В финальном турнире чемпионата Европы принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы. Матчи проходят в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле в конце августа и начале сентября. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который пройдёт в Риге в первой половине сентября, где и определятся медалисты турнира. В 1/8 финала встретятся команды групп A и B, а также C и D.

#баскетбол #евробаскет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
