Сербские «вышибалы» в Риге? Что известно об инцидентах у Арены

Хотя турнир EuroBasket в Риге, на первый взгляд, проходит без серьёзных инцидентов, сербские СМИ сообщают о разборках между гражданами Сербии. По их данным, в Латвию прибыла группа примерно из 150 человек с криминальным прошлым, пытавшихся внедриться в среду сербских болельщиков, чтобы с помощью угроз и насилия предотвратить выкрики в адрес президента страны, пишет tv3.lv .

Перед чемпионатом звучали опасения по поводу возможной агрессии сербских фанатов в Риге. В течение одной недели Латвии предстояло дважды встретиться с Сербией в спортивных мероприятиях — баскетбольный матч уже состоялся, а 6 сентября запланирована игра между футбольными сборными в рамках квалификации чемпионата мира.

Как сообщали Новости ТВ3, среди сербских футбольных хулиганов часто бывают провокационно настроенные пророссийские активисты, не стесняющиеся сознательных провокаций.

«Сербским фанатам нравится провоцировать пророссийскими лозунгами и флагами, что может вызвать ответную реакцию болельщиков соперников. Мы готовы, у нас есть план и алгоритм действий», — заявил TV3 заместитель начальника Главного управления общественного порядка Госполиции Артур Смилга.

Политический подтекст и борьба с критикой Вучича

Сербское издание Vreme, ссылаясь на рассказ болельщика, сообщило, что в Риге находятся люди, связанные с Сербской прогрессивной партией (SNS), которые следят за тем, чтобы во время матчей не звучали лозунги против её лидера и президента страны Александра Вучича. Тем, кто осмеливается это делать, якобы угрожают физической расправой.

Вучич уже попадал в заголовки латвийских СМИ — несмотря на войну, развязанную Россией против Украины, он в 2024 году принял приглашение Владимира Путина и поехал в Москву на мероприятия 9 мая. ЕС призывал отказаться от подобных визитов, но Вучич тогда заявил, что его это не волнует. Латвия и Литва даже закрыли своё воздушное пространство для его самолёта, на что Вучич резко отреагировал, заявив: «Меня выбрал сербский народ, а не Рига, Таллин или Вильнюс».

Кто именно приехал в Ригу?

По данным Vreme и НПО Kreni-promeni, в Латвию прибыли охранники и лица с криминальным прошлым, которых правящая партия Сербии якобы использует и на собственных митингах. По оценкам, около 150 таких "наблюдателей" прибыли в Ригу. В социальных сетях задокументированы некоторые инциденты.

«Это фирмы Владимира Мандича — T&M и Sectra, — чьей задачей в Риге было не допустить выкрики против Вучича», — сообщил глава Kreni-promeni Саво Манойлович.

По данным СМИ, во время первых двух матчей сборной Сербии в Арене и её окрестностях были замечены мужчины, внешне напоминавшие «бандитов SNS». В третьем матче против Латвии они уже не появлялись.

«Просто слоняются по округе»

Одна из болельщиц описала, что охрана арены выглядела надёжной, но «перед входом в арену мы увидели пару странных ребят — не прямо рядом, а в кафе неподалёку, где играла наша музыка. Они казались немного подозрительными».

Сотрудники сербского СМИ наблюдали, что такие люди перемещаются небольшими группами по два-три человека, громко себя ведут, размахивают флагами, бросают предметы и делают провокационные жесты.

Угрозы и конфискации флагов

Бывший сербский баскетболист Владимир Штимац, ранее выступавший за клубы в Валмиере и Вентспилсе, ныне активист, рассказал, что к нему обратились болельщики, сообщившие о конфискации их флагов. Им якобы угрожали: «Сломаем нос, если скажете что-то против Вучича».

«Это всё люди с криминальным прошлым», — подчёркивает Штимац.

По его словам, цель таких «выбивал» — запугать оппозиционно настроенных фанатов. «Их проблема в том, что из 1000 человек 950 — против режима», — добавил он. После жалоб фанатов в полицию агрессивно настроенные фигуранты якобы больше не появлялись.