Сербские «вышибалы» в Риге? Что известно об инцидентах у Арены

Спорт
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Сербские «вышибалы» в Риге? Что известно об инцидентах у Арены
ФОТО: twitter

Хотя турнир EuroBasket в Риге, на первый взгляд, проходит без серьёзных инцидентов, сербские СМИ сообщают о разборках между гражданами Сербии. По их данным, в Латвию прибыла группа примерно из 150 человек с криминальным прошлым, пытавшихся внедриться в среду сербских болельщиков, чтобы с помощью угроз и насилия предотвратить выкрики в адрес президента страны, пишет tv3.lv.

Перед чемпионатом звучали опасения по поводу возможной агрессии сербских фанатов в Риге. В течение одной недели Латвии предстояло дважды встретиться с Сербией в спортивных мероприятиях — баскетбольный матч уже состоялся, а 6 сентября запланирована игра между футбольными сборными в рамках квалификации чемпионата мира.

Как сообщали Новости ТВ3, среди сербских футбольных хулиганов часто бывают провокационно настроенные пророссийские активисты, не стесняющиеся сознательных провокаций.

«Сербским фанатам нравится провоцировать пророссийскими лозунгами и флагами, что может вызвать ответную реакцию болельщиков соперников. Мы готовы, у нас есть план и алгоритм действий», — заявил TV3 заместитель начальника Главного управления общественного порядка Госполиции Артур Смилга.

Политический подтекст и борьба с критикой Вучича

Сербское издание Vreme, ссылаясь на рассказ болельщика, сообщило, что в Риге находятся люди, связанные с Сербской прогрессивной партией (SNS), которые следят за тем, чтобы во время матчей не звучали лозунги против её лидера и президента страны Александра Вучича. Тем, кто осмеливается это делать, якобы угрожают физической расправой.

Вучич уже попадал в заголовки латвийских СМИ — несмотря на войну, развязанную Россией против Украины, он в 2024 году принял приглашение Владимира Путина и поехал в Москву на мероприятия 9 мая. ЕС призывал отказаться от подобных визитов, но Вучич тогда заявил, что его это не волнует. Латвия и Литва даже закрыли своё воздушное пространство для его самолёта, на что Вучич резко отреагировал, заявив: «Меня выбрал сербский народ, а не Рига, Таллин или Вильнюс».

Кто именно приехал в Ригу?

По данным Vreme и НПО Kreni-promeni, в Латвию прибыли охранники и лица с криминальным прошлым, которых правящая партия Сербии якобы использует и на собственных митингах. По оценкам, около 150 таких "наблюдателей" прибыли в Ригу. В социальных сетях задокументированы некоторые инциденты.

«Это фирмы Владимира Мандича — T&M и Sectra, — чьей задачей в Риге было не допустить выкрики против Вучича», — сообщил глава Kreni-promeni Саво Манойлович.

По данным СМИ, во время первых двух матчей сборной Сербии в Арене и её окрестностях были замечены мужчины, внешне напоминавшие «бандитов SNS». В третьем матче против Латвии они уже не появлялись.

«Просто слоняются по округе»

Одна из болельщиц описала, что охрана арены выглядела надёжной, но «перед входом в арену мы увидели пару странных ребят — не прямо рядом, а в кафе неподалёку, где играла наша музыка. Они казались немного подозрительными».

Сотрудники сербского СМИ наблюдали, что такие люди перемещаются небольшими группами по два-три человека, громко себя ведут, размахивают флагами, бросают предметы и делают провокационные жесты.

Угрозы и конфискации флагов

Бывший сербский баскетболист Владимир Штимац, ранее выступавший за клубы в Валмиере и Вентспилсе, ныне активист, рассказал, что к нему обратились болельщики, сообщившие о конфискации их флагов. Им якобы угрожали: «Сломаем нос, если скажете что-то против Вучича».

«Это всё люди с криминальным прошлым», — подчёркивает Штимац.

По его словам, цель таких «выбивал» — запугать оппозиционно настроенных фанатов. «Их проблема в том, что из 1000 человек 950 — против режима», — добавил он. После жалоб фанатов в полицию агрессивно настроенные фигуранты якобы больше не появлялись.

#евробаскет
Оставить комментарий

(12)
  • ВП
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    Немецкой журналистке, которая ехала на поездах из Берлина по странам Балтии показалось, что латыши не просто молчат в поезде, а молчат демонстративно. Нарочно.

    Моим американским гостям точно также казалось вначале. Что латыши молчат с ними нарочно. Что официанты ненавидят их personally. Что кассиры хотят, чтобы они поскорее убирались из их страны. И что у всех латышей на лбу написано: дохлебывай и уебывай.

    Да, это национальная черта — ходить с выражением лица, будто у них хронический запор. Просто латыши твердо знают, что жизнь ничем хорошим не заканчивается. (Божена Рынска) Мне эта дама не нравится, но в данном случае с ней трудно не согласиться.

    9
    6
  • С
    Сарказм
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    Чудачок, ты б свой IQ для начала померил, сдается мне, ты б никого его величной не проазил бы. Уж очень легко скачешь с темы сербов, на тему Ирака, а оттуда - на тему молчащих латышей. Обычно это свидетельствует о больших проблемах с логическим мышлением, неспособности концентрироваться на теме обсуждения и скверном образовании с эрудицией. Ну либо ты просто тролль из дешевеньких, получающих налик за количество комментов без привзяки к их качеству

    5
    2
  • ВП
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    Димдимыч, это нормально общаться с людьми. Когда на рынке в Португалии я говорю что плохо говорю на португальском, продавец естественно спрашивает откуда приехали, потом начинаются расспросы, а очередь подождёт. Там же в небольшом ресторанчике сам хозяин, бывший чемпион мира по футболу, подавал нам "бакаляу" а потом долго с ним беседовали о жизни. В Греции в небольших магазинах встречают хозяева и приветствуют "калимэра". Когда отвечаешь на греческом, ты становишься лучшим покупателем. И это нормально. У нас в Израиле общение с владельцами ресторанчиков и хумусий это обычное дело. Это только в Латвии немного по - другому.

    5
    3
  • ВП
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    Сарказм, IQ и фашизм ..... Ну тупоооой! А у нас в Израиле самые популярные фамилии это Цукерберг, Кац и Пупкин.)))) Остальной бред даже комментировать не буду. "Если надо объяснять, то объяснять не надо". И ещё у нас говорят : לשון הרע לא מדבר אליי

    2
    4
  • С
    Сарказм
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    Да ты, дружок, к Израилю ближе чем на 1000 км и не подъезжал небось:))) Иначе бы знал, что самые распространенные фамилии там Коэн, Леви (ну, это из ТАНАХа, потомки первосвященников) и Мизрахи (среди сефардов). Никаких Кацев (и, тем более, Цукербергов) нет даже в десятке, это сравнительно малораспространенные ашкеназские фамилии (а ашкеназы в основную очередь пострадали во время Холокоста, так что их удельный вес среди евреев теперь сравнительно невелик), но для какого-то русскомирца из деревни Малые Г*внюки вполне сойдет. ЧТо собсна неудивительно, среди евреев таких... одаренных не держат. Зато п... (т.е. врешь) ты без запинки, уверенно и без лишней рефлексии, на ходу придумываешь факты и цифры, Лавров бы позавидовал. И да дурачок: связывание черт характера и личности (например, низкий IQ) с национальной принадлежностью - это главный признак фашизма (нацизма) в его немецкой версии, оттуда один логический шаг до признания одних народов арийцами-сверхчеловеками, а других - полуживотными, недостойными существовать.

    4
    3
  • ВП
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    Сарказм, Косово на сегодня признало 99 государств, не признали : Китай, Индия, Греция, Словакия и ещё около 100 государств. А это больше половины населения Земли. Ну а латыши по IQ самая тупая нация в Европе. Нет ни одного латыша лауреата Нобелевской премии, ни одного великого ученого, давшего миру хоть что - то, ни одного философа мирового значения. Тупые ублюдки и убийцы. Вспомните Ирак в 2003 году. Согласно переписи населения убито 1192000 мирных жителя. Что там делали убийцы - латыши? Разрушены города, мечети. Был скандал с латышскими военными - издевательства и пытки в тюрьмах над местными жителями. А больше половины лауреатов Нобелевской премии - евреи. У нас в Израиле тупых как ты нет.

    12
    6
  • С
    Сарказм
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    У нас в Израиле?:)) С каких пор там пупкиных держат, да еще и откровенных фашиков, делящих народы по IQ? И с каких это пор там так сочуйственно относятся к Ираку, который в 1991 обстреливал Израиль СКАДами? Кстати, Израиль-таки признал Косово аж в 2000, ты как их теперь всех там ненавидишь и при случае бьешь? Ну и наконец в 2003 году Латвия ни в каком виде не участвовала собственно в военных действиях в Ираке (в коалиции были США, Великобритания, Австралия и Польша). Ну и разумеется фанатистические цифры убитых гражданских взяты полностью с потолка, на самом деле там нет вообще ничего похожего, в ходе боевых действий погибло примерно 8000 гражданских, гораздо больше погибло в ходе последующей гражданской войны, когда шииты, науськанные Ираном, сцепились с суннитами и курдами, а бывшие офицеры саддамовской армии создали Исламское Государство, славно погулявшее и в Ираке, и в Сирии. И разумеется, никакие латыши ни в каких тюрьмах в Ираке ни над кем не издевались, они вообще никакого отношения к тюрьмам и их охране не имели, этим "прославились" американские ЧВК и отдельные военнослужащие.

    5
    9
  • JL
    Janina LV
    3-го сентября

    Ну если в США признали и расследуют, что во времена Бидона была фальсификация с вмешательством РВ в дела страны. То что тогда говорить о мелких странах, придумать можно все что угодно. Например в соседней Литве, мужчины предпочитают ходить по спортивному, и выглядят как вышибалы. И что присутствующие на Каунас арене, тоже все подозрительные?

    10
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Janina LV
    3-го сентября

    В польше тоже чего то народ мужского пола предпочитает треники или подобное из одежды в повседневности. 🙄

    4
    1
  • ВП
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    Два года назад на несколько дней заезжали в Белград ( Сербия, пояснение для хуторян) В первый же день официант сказал нам чтобы мы никому не говорили что мы из Латвии и нас могут побить. Сербы ненавидят фашистов - латышей за то что эта недострана признала Косово.

    26
    6
  • С
    Сарказм
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    И официант неумен, да и вы тоже. Косово признало 114 стран, среди которых большинство стран первого мира (большая часть стран ЕС, включая Скандинавию, Великобритания, Швейцария, США, где ошивается вагон и тележка сербов (там кормят намнооого лучше). И что-то не видно, чтобы они пылали ненавистью к странам, где они кормятся. Да и к туристам оттуда, которые кормят их - тоже.

    7
    14
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    В первый раз слышу, чтоб официанта волновало страна происхождения клиента. Чего, сразу так и спросил перед обслуживанием-"вы чьих будете?" 🙄 Обычно им там и так по оаботе геммороя хватает чтоб ещё вести задушевные беседы с клиентами.

    7
    2
Читать все комментарии

