Криштиану Роналду в матче с Арменией забил 941-й и 942-й голы в карьере 0 278

Спорт
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Криштиану Роналду в матче с Арменией забил 941-й и 942-й голы в карьере

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду довел количество голов в карьере до 942, оформив дубль в матче 1-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Арменией (5:0).

40-летний нападающий забил на 21-й и 46-й минутах, после чего уступил свое место на поле нападающему Гонсало Рамушу на 57-й минуте.

Отметим, что 140 мячей из 942 забиты португальцем в составе национальной команды, что является рекордом мирового футбола.

Во 2-м туре группы F сборная Португалии сыграет на выезде со сборной Венгрии. Матч состоится во вторник, 9 сентября.

#криштиану роналду
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
