После победы на US Open-2025 Арина Соболенко вошла в топ-3 по призовым в истории тенниса

В финале Открытого чемпионата США первый номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко победила девятую ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Благодаря успеху Арина выиграла рекордные 5 млн долларов на US Open-2025. Кроме того, Соболенко вошла в топ-3 по призовым в истории тенниса.

В текущем сезоне белоруска заработала уже 12,1 млн долларов и является лидером тура по этому показателю.

Общая сумма призовых Соболенко за карьеру достигла 42,2 млн долларов. По этому показателю лидер мирового рейтинга вышла на третье место в истории женского тенниса, уступая только сестрам Уильямс.