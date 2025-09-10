Эрлинг Холанд сделал то, что не удавалось никому почти полвека

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился пента-триком в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2026 года с национальной командой Молдовы (11:1) и вписал свое имя в историю.

Он стал первым игроком в нынешнем веке, который забил пять голов в отборочном матче чемпионата мира. Как сообщает пресс-служба ФИФА, это также первый с 1977 года пента-трик в таких матчах. 48 лет назад Ханс Кранкль забил пять голов в матче Австрия — Мальта.

— Это просто безумие. Тут и сказать нечего. Все говорит само за себя. Круто, что я не только забиваю, но и отдаю пасы, это тоже важно. Главное — продолжать в том же духе. Мы все знаем, какова наша цель. На нас лежит большая ответственность, так что нужно просто выкладываться по полной, — приводит слова Холанда NRK со ссылкой на TV2.

Всего в составе норвежской национальной команды 25-летний форвард забил 48 мячей в 45 встречах.