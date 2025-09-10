Главный тренер сборной Молдовы после 1:11: игроки говорят, что плохо спали и что мы играем сложно, но они не отвечают на мои вопросы

Поражение сборной Молдовы от национальной команды Норвегии со счетом 1:11 в матче отборочного турнира к чемпионату мира является позором для молдавских футболистов, считает главный тренер проигравших Сергей Клещенко. Матч сборных Молдовы и Норвегии прошел 9 сентября в Осло, пять голов в составе хозяев забил нападающий Эрлинг Холанд.

— Это позор для нас. Мне больше нечего сказать, — заявил Клещенко. — У каждого игрока свой ответ. Они говорят, что плохо спали и что мы играем слишком сложно. Игроки могут много говорить, все отвечают по-разному, но они не отвечают на мои вопросы.

Сборная Норвегии с 15 очками возглавляет группу «I», команда Молдовы без набранных очков после пяти игр идет на последнем, пятом, месте группы.