Определены места проведения матча за Суперкубок УЕФА-2026 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2026/27

Матч за Суперкубок УЕФА-2026 состоится на стадионе «Зальцбург» в Австрии. Финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27 пройдет в Мадриде.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

На стадионе «Метрополитано» в Мадриде недавно уже проходил финальный матч Лиги чемпионов. В 2019 году «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Арена принадлежит «Атлетико» и вмещает 70 460 зрителей. Ранее планировалось, что финал пройдет на «Сан-Сиро» в итальянском Милане, однако в сентябре УЕФА отозвал у него право организации игры из-за запланированного ремонта. Также на финал Лиги чемпионов претендовал Олимпийский стадион в Баку.

Будущее место проведения матча за Суперкубок является домашним для австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург», во время клубных соревнований название арены совпадает с наименованием команды. Этот стадион ранее принял три матча группового этапа чемпионата Европы-2008, проходившего в Австрии и Швейцарии. Матч за Суперкубок УЕФА — 2026 пройдёт в августе следующего года. В 2025-м трофей разыграли французский «Пари Сен-Жермен» — действующий победитель Лиги чемпионов, и английский «Тоттенхэм Хотспур» — победитель Лиги Европы. Сильнее оказались парижане (2:2, 4:3 по пенальти).