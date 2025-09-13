Зинедин Зидан достиг договоренности с французской федерацией футбола насчет назначения на пост главного тренера сборной Франции

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вернется в футбол — в качестве главного тренера сборной Франции, сообщает El Nacional.

По информации источника, Федерация футбола Франции уже достигла с ним принципиального соглашения.

Действующий наставник сборной Дидье Дешам будет работать с командой до конца чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

За время паузы в тренерской карьере Зидан отклонил целый ряд предложений от различных клубов, так как был настроен на работу только в сборной Франции.

В качестве главного тренера «Реала» он выиграл два раза Ла Лигу, и три подряд кубка Лиги чемпионов.