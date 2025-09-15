Чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер в возрасте 46 лет

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британский боксёр Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет.

Об этом сообщил Daily Mail.

Тело легендарного спортсмена было обнаружено утром 14 сентября в его доме в Большом Манчестере, где в данный момент полиция проводит расследование случившегося. Отмечается, что никаких подозрений в насильственной смерти нет.

Хаттон выступал в первом полусреднем весе, где в разное время владел тремя поясами (WBA, IBO, IBF). Британец провёл за профессиональную карьеру 48 боёв, выиграв 45 из них.