Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» благодаря дублю Холанда разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби

«Манчестер Сити» дома разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 3:0.
Дублем у «горожан» отметился норвежский форвард Эрлинг Холанд. Еще один мяч забил Фил Фоден.
«Ман Сити» с шестью очками поднялся на восьмое место в таблице АПЛ (+2=0-2). «Ман Юнайтед» с четырьмя баллами идет 14-м (+1=1-2).
МАНЧЕСТЕР СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — 3:0
МАНЧЕСТЕР. Etihad Stadium
СУДЬЯ: Тэйлор (Англия).
МАНЧЕСТЕР СИТИ: Доннарумма — О’Райли, Гвардиол, Рубен Диаш, Хусанов, Родри (Гонсалес, 76), Рейндерс, Доку (Савио, 77), Фоден, Бернарду Силва (к) (Аке, 88), Холанд (Бобб, 87).
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: Алтай Байындыр — Шоу, де Лигт, Йоро (Магуайр, 62), Доргу, Угарте (Зиркзе, 80), Бруну Фернандеш (к), Мазрауи (Майну, 62), Диалло, Мбемо, Шешко (Каземиро, 80).
ГОЛЫ: 1:0 — Фоден (18). 2:0 — Холанд (53). 3:0 — Холанд (68).
