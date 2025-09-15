Какие футбольные трансферы самые дорогостоящие в истории?

Английский «Ливерпуль» приобрел шведского нападающего Александера Исака за 144 млн евро. Огромная сумма! А были ли ранее такие прецеденты? Сколько максимально тратили футбольные команды на одного игрока?

Рекорд – 222 млн евро. Именно за такую сумму летом 2017 года был приобретен у «Барселоны» французским клубом «Пари Сен-Жермен» бразильский футболист Неймар.

При этом трансфер Александера Исака вошел в топ-3 по стоимости в истории футбола. Второй по этому показателю – француз Килиан Мбаппе, за которого в 2018 году «Пари Сен-Жермен» заплатил «Монако» 180 млн евро. В топ-10 в 2025 году за всю историю вида спорта также вошел немецкий футболист Флориан Виртц, которого «Байер» отдал «Ливерпулю» за 125 млн евро.

В целом за минувшее лето пятерка ведущих европейских чемпионатов, в который входят Англия, Германия, Испания, Италия и Франция, совокупно потратила около 8,86 млрд евро. Это на 853 млн евро больше, чем год назад.