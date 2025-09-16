Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тело погибшей биатлонистки Лауры Дальмайер все же эвакуируют с гор Пакистана. Прошло 50 дней после трагедии 0 1466

Спорт
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Тело погибшей биатлонистки Лауры Дальмайер все же эвакуируют с гор Пакистана. Прошло 50 дней после трагедии

В Пакистане спасательная команда направляется к телу олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, чтобы эвакуировать тело. Об сообщают немецкие СМИ со ссылкой на пакистанского горного гида.

28 июля Дальмайер попала под камнепад, когда совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум. Из-за удаленности места происшествия (высота 5700 м) спасательный вертолет смог добраться туда только 29 июля. 30 июля стало известно, что она погибла, — было найдено тело биатлонистки.

Дальмайер завещала, что в экстренной ситуации никто не должен рисковать жизнью ради ее спасения, и пожелала, чтобы ее тело оставалось в горах.

Напомним, что немка является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону. Также на ее счету семь побед на чемпионате мира. Она завершила карьеру в 2019 году в возрасте 25 лет.

Читайте нас также:
#биатлон
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда»
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда» 166
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге 203
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии 256
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен 233

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 2
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 21
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 23
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 65
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 27
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 53
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 2
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 21
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео