Тело погибшей биатлонистки Лауры Дальмайер все же эвакуируют с гор Пакистана. Прошло 50 дней после трагедии

В Пакистане спасательная команда направляется к телу олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, чтобы эвакуировать тело. Об сообщают немецкие СМИ со ссылкой на пакистанского горного гида.

28 июля Дальмайер попала под камнепад, когда совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум. Из-за удаленности места происшествия (высота 5700 м) спасательный вертолет смог добраться туда только 29 июля. 30 июля стало известно, что она погибла, — было найдено тело биатлонистки.

Дальмайер завещала, что в экстренной ситуации никто не должен рисковать жизнью ради ее спасения, и пожелала, чтобы ее тело оставалось в горах.

Напомним, что немка является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону. Также на ее счету семь побед на чемпионате мира. Она завершила карьеру в 2019 году в возрасте 25 лет.